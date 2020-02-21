【人民幣弱勢】專家估跌至7.06　國際化陷停滯

內地新冠肺炎疫情擴散，拖累人民幣反覆轉弱，周五(21日)收跌233點子，報7.0386兌每美元。法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷表示，近日南韓及日本等地出現多宗新冠肺炎確診個案，使投資者對疫情憂慮情緒升溫，資金紛紛流向美元避險，拖累人民幣在內的大多數亞洲貨幣轉弱，預計短期內有關趨勢將會持續。

內地基本面亦利淡人民幣表現，他認為，即使市場預期官方將推出更多刺激政策穩定經濟，但疫情好轉前，經濟活動將難以完全恢復，預計首季內地經濟增長面臨下行壓力，不利人民幣表現，短線或進一步跌至7.06水平。

環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)報告顯示，1月份人民幣國際支付份額按月跌0.29個百分點，至1.65%，國際支付排名維持於全球第六位。

展望人民幣國際化進程，吳卓殷看法較為悲觀，坦言近年相關進程有「見頂」迹象。他指出，內地設有資金管制，人民幣仍未實現自由兌換，加上匯價波動亦非完全市場化，外商欠缺誘因使用人民幣作交易媒介，料人民幣國際化將於未來數年陷入停滯階段，並難以取代美元地位。

－－－－－－