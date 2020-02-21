小米：聯合創始人王川擔任首席戰略官　強化總部職能

小米集團自從2018年9月以來，進行了一系列組織任命。小米集團組織部長劉德曾經表示，這些調整來自於IPO前完成的一整套策略規劃，先強化小米總部職能，增強小米的大腦。然後逐步把業務結構梳理得更清晰、合理，在配置公司重要戰略方向上做足組織保障、人才保障和資源保障。為保持集團活力和科學管理，組織管理任命會成為上市之後的常態。

事實上，為強化總部職能，小米集團已設立集團參謀部與集團組織部，王川成為小米首席戰略官，將繼續加強總部規劃力。小米內部人士透露，CSO一職，更具前瞻的未來戰略探索推演和規劃，拓展和維護核心業務，協助CEO為小米中長期發展制定切實可行的方案。參謀部主要聚焦於3-5年內戰略落地制訂和督導執行，側重與具體業務部門的銜接。

王川自2012年加入小米後，先後掌管過電視部、參謀部、中國區、大家電部，參與產品研發、生産、渠道、銷售等工作，帶領小米電視業務問鼎中國第一，對於技術研發、物資採購、産品質量有豐富經驗。王川在技術管理、市場營運等領域豐富的一線經驗，可以統一協調三個高度重要的委員會。從2018年7月開始，質量、技術、採購三大委員會在一年時間內相繼組建。掌管集團質量品質保障、技術研發創新、採購供應體系三條生命線。

小米上市之後，率先成立集團質量委員會，目標直指強化集團的品質管理。質量是生命線，創新是生產力，隨後，小米成立集團技術委員會。雷軍宣布任命時表示，小米將持續加大研發投入，繼續提升研發效率，同時每年將設立百萬元級別的重獎，讓技術人才獲得榮譽和尊重。集團採購委員會於2019年7月份成立，負責整合公司各部門的採購需求，提升採購能力，優化採購流程和效率，提升全品類、全渠道産品採購能力。

目前，大家電業務是小米AIoT戰略重要部分，隨着王川工作重心轉向宏觀戰略，李肖爽兼任王川大家電事業部工作，李肖爽是小米電視業務的後起之秀，接棒王川執掌電視業務以來，小米電視屢創佳績。2018年小米電視全球出貨量840萬台，按年增長225%，2019出貨量、銷量雙雙穩居中國年度第一，成為中國電視市場史上首個年出貨量破千萬的電視品牌。

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