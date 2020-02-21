【避險不再】資金怕日本衰退　日圓淪為韓圜坡元

一向而言，日圓是避險資產之一，惟對於今次新型冠狀病毒蔓延，已將日圓從「避險資產」轉變為一種「負債」。

外國傳媒報道，儘管傳統的避險資產黃金和美國國債上漲，但日圓兌美元本周已下跌約2%，創10個月最低。隨着新冠肺炎感染病例數量攀升，這種病毒對供應鏈和需求的影響正打擊日本的經濟，更甚的是，去年上調消費稅後，日本經濟本已承受壓力。

以下3點表明，日圓作為安全資產的地位正遭侵蝕：

【1、與美債息脫鈎】

傳統上，美元兌日圓匯率與美國國債孳息率有密切關係，尤其是在市場受壓時。不過，這次沒有發生，兩者之間的60日相關性已降至2018年12月以來最低。美國10年期國債孳息率本周跌至5個月低位，但美元兌日圓匯率卻背道而馳，表明幾乎沒有對日本貨幣的避險需求。(附圖一)

【2、與「鄰居」一齊跌】

本周急跌的亞洲貨幣不僅僅限於日圓。隨着新冠肺炎病例激增，新加坡和南韓的貨幣也下滑，人們愈來愈擔心這種傳染病，會損害依賴貿易的經濟。(附圖一)

同時，亞洲各國政府和央行暗示額外刺激的可能性，以對抗病毒的影響，人們猜測日本央行可能會採取何種應對措施，因該國經濟衰退的機會愈來愈高。

【3、美元連擊日圓】

由於美元作為較高收益避險貨幣的需求激增，日圓的頹勢變得更加嚴重。美國經濟表現有望突出的潛力，以及美國與疫情中心中國之間遙遠，已幫助美元今年以來兌主要貨幣和大多數新興市場貨幣走高。

－－－－－－