新盤UPDATES：樓市不穩 發展商加速套現
2020年02月21日 19:45
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疫症肆虐，股市亦受壓下跌，但各區新盤紛紛湧現大額承接，個別更創出項目新高，有發展商亦乘勢加推單位應市。
●匯璽低座大戶逾4292萬獲承接
新鴻基地產(00016)的西南九龍匯璽，低座日鑽匯10樓B室，剛以4,292.22萬元獲承接，單位實用面積1,624方呎，折合呎價26,430元，屬樓盤今年首宗成交。
●晉海特色戶2547萬元沽 呎價2.25萬元
疫市下新盤特色戶仍錄理想價承接。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下將軍澳晉海，剛售出1A座53樓A室，間隔4房設計，實用面積1,132方呎，天台面積920方呎，並設有按摩池，成交價2,547萬元，料創出項目新高，呎價2.25萬元。
●賢文禮士高層3460萬沽 較價單折實價低近12%
華懋集團的九龍塘賢文禮士，剛透過招標形式售出第5座9樓E室，實用面積1,459方呎，成交價3,460萬元，呎價23,715元。該單位曾以價單形式推出，扣除最高總折扣優惠後，折實售價亦要逾3,922萬元，即是次做價較之低出462萬元或近12%。
●傲瀧錄本周第2宗成交 做價逾6435萬元
新世界發展(00017)的清水灣傲瀧，剛售出Ｄ座Penthouse Triplex 10單位，實用面積2,619方呎，天台面積639方呎，成交價6,435.4萬元，呎價24,572元。項目於周內連錄兩伙交易，合共套現約1.3億元。
●峻源3房單位1778萬元獲承接
中信泰富位於馬鞍山的峻源，售出2座15樓B單位，實用面積922方呎，間隔3房連工作間，售價1,778萬元，呎價19,284元。項目本月至今已售出13伙，套現近2.7億元。
●WEST PARK加推30伙 折實平均呎價逾2.06萬元
個別發展商無懼疫市繼續推盤。興勝創建(00896)的長沙灣WEST PARK，剛加推全新30伙的價單，實用面積333至493方呎，扣除最多8%折扣後，折實平均呎價20,613元。而整體折實售價介乎約660萬至約1,088萬元，呎價則由18,256元起，最貴呎價為25樓連平台A室特色戶，每方呎24,720元，屬項目最高。
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