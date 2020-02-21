新盤UPDATES：樓市不穩　發展商加速套現

疫症肆虐，股市亦受壓下跌，但各區新盤紛紛湧現大額承接，個別更創出項目新高，有發展商亦乘勢加推單位應市。

●匯璽低座大戶逾4292萬獲承接

●晉海特色戶2547萬元沽 呎價2.25萬元

●賢文禮士高層3460萬沽 較價單折實價低近12%

華懋集團的九龍塘賢文禮士，剛透過招標形式售出第5座9樓E室，實用面積1,459方呎，成交價3,460萬元，呎價23,715元。該單位曾以價單形式推出，扣除最高總折扣優惠後，折實售價亦要逾3,922萬元，即是次做價較之低出462萬元或近12%。

●傲瀧錄本周第2宗成交 做價逾6435萬元

●峻源3房單位1778萬元獲承接

中信泰富位於馬鞍山的峻源，售出2座15樓B單位，實用面積922方呎，間隔3房連工作間，售價1,778萬元，呎價19,284元。項目本月至今已售出13伙，套現近2.7億元。

●WEST PARK加推30伙 折實平均呎價逾2.06萬元

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