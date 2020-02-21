新冠肺炎：保監局推一系列臨時措施 冀減業界風險
2020年02月21日 20:06
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鑑於近日新型冠狀病毒疫情發展，保險業監管局宣布一系列臨時便利措施，以減低中介人和客戶因會面而受到感染的風險。
臨時便利措施僅涵蓋合資格延期年金保單及自願醫保產品，由即日起，保險公司及中介人在銷售相關產品時，於向客戶清晰披露產品的重要資料後，可毋須進行財務需要分析，而相關保單的冷靜期亦須延長至不少於30日，以給予充足時間郵遞保單文件，以及讓投保人在有需要時尋求專業意見。此外，保險公司及中介人必須繼續嚴格遵守公平待客原則。有關措施將實行至3月31日結束。
保監局主席鄭慕智表示，受新冠肺炎影響，保險業正面對艱巨挑戰。局方針對現時情況，推出臨時便利措施，旨在容許潛在投保人毋須按原有規定與保險中介人面談，也可購買符合扣稅資格的特定產品。保監局亦與業界合作，在此嚴峻時刻，為投保的公眾提供合適的紓困措施。
保誠(02378)亦宣布，周五(21日)起啟動其合資格延期年金保單及自願醫保計劃的「遙距投保」渠道，讓理財顧問只需透過電話、網上平台或郵寄等方式，為客戶投保指定產品。
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