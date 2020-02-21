里程碑！內地准首批試點機構參與國債期貨交易

中國證監會、財政部、人民銀行及銀保監會聯合發布公告，按照依法合規等原則，允許符合條件的試點商業銀行，以及具備投資管理能力的保險機構，參與中國金融期貨交易所國債期貨交易。

首批試點機構包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行，以及交通銀行。商業銀行及保險機構參與國債期貨交易，可滿足其風險管理需求，提升債券資產管理水平。同時，也有助於豐富市場投資者結構，促進國債期貨市場平穩有序發展。

中證監亦發布取消部分證券期貨規範性文件的決定，主要是對現行有效證券期貨規章制度進行系統性清理工作，尤其是重點對照新證券法的修訂內容。

另外，近日市場流傳內地券商舉行電話會議過程中，有公司高管質疑會議嘉賓身份及發言內容，中證監表示，關注到相關報道，已啟動對此事件的調查。經核實相關機構及個人若存在違法、違規行為，將依法依規予以嚴肅處理。

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