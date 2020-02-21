新冠肺炎：無啖好食！內地雞隻屠宰僅剩30%產能

外國媒體報道，中國人的餐桌接連受非洲豬瘟及新冠肺炎打擊，作為豬肉的替代品，養雞業也因疫情遭遇「供應鏈中斷」。

由於中國約有一半雞隻由個體戶飼養，從孵化場到最後屠宰等流程，都在不到1年的時間內完成，每個環節必須同步進行，否則將會出現失衡。

然而，目前因疫情關係，通往中國各地村莊的許多道路仍被封鎖，飼料加工廠和屠宰場仍然關閉，即使復工也處於產能不足情況，嚴重打擊雞肉供應，估計市場目前的屠宰能力僅在30%左右。

報道指，有河北飼養戶表示，他的1.6萬隻雞現在「被困」，仍在等屠宰場來買貨，只能繼續等。由於他的雞隻已經50天大，通常40天大便可宰殺，現在要等10天以上才會有訂單。

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