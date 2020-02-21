新冠肺炎：中國需求急凍　南非龍蝦價格暴瀉64%

外國傳媒報道，南非龍蝦業也受累於新冠肺炎疫情！業者表示，中國為了防疫，在1月25日停止進口海產，當地的龍蝦賣不出去，價格從1月的每公斤340南非蘭特(約175.42港元)，到本月暴跌至120蘭特(約61.91港元)，幅度達64%，低到難以維持生計。

當地漁夫也透露，疫情可能會對經濟或金融造成影響，但對底層的漁民而言，將直接威脅「生存條件」。

南非西海岸岩石龍蝦協會表示，疫情已產生嚴重影響，其對股東的直接財務損失料超過2.57億蘭特(約1.33億港元)，捕魚業的收入也隨需求跌而降低。

數據顯示，南非去年總捕獲量達1,084噸的西海岸龍蝦中，有95%為中國購買。

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