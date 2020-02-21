樓價UPDATES：業主驚了！二手劈價幅度擴大

二手業主劈價幅度擴大，馬鞍山帝琴灣四房單位，減價380萬港元才獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●西區寶翠園6座中高層E室，實用面積約1,197方呎，套三房連工人套及儲物室間隔，望海景，去年8月底開始放盤，業主原開價3,800萬元，經議價後減價700萬元或約18.4%，以3,100萬元成交，實用呎價約25,898元，原業主於2009年2月以約1,280萬元購入，持貨11年現轉手帳面獲利約1,820萬元，物業升值約1.4倍。

●上環盈峰一號本月錄首宗買賣，單位為中層A室，實用面積750方呎，獲同區用家垂青，買賣雙方議價後以約1,480萬元承接，實用呎價約19,733元，原業主於2016年9月以約1,190萬元購入，是次轉售帳面獲利約290萬元，物業升值約24%。

●上環帝后華庭1座極高層E室，實用面積約412方呎，兩房間隔，開價約1,000萬元，議價後減價至約980萬元獲外區長線投資客承接，較市價低約半成，實用呎價約23,786元。

●灣仔駿逸峰中層D室，實用面積約422方呎，兩房間隔，望山景，終以838萬元沽出，實用呎價約19,858元，原業主於2010年11月以538萬元購入，持貨9年帳面獲利約萬300元，物業升值約56%。

●北角海峰園高峰閣低層C室，實用面積614方呎，兩房間隔，望樓景，2月初放盤，叫價1,200萬元，後減150萬元，以1,050萬元易手，實用呎價17,101元，原業主於2007年以345萬元買入，持貨13年，帳面獲利705萬元，單位升值超過2倍。

●鰂魚涌太古城2月暫錄得15宗成交，其中金星閣中層E室，實用面積582方呎，兩房間隔，望樓景，以1,000萬元易手，實用呎價17,182元，買家屬於用家，原業主於1991年7月以173萬元買入單位，持貨29年，帳面獲利827萬元，單位升值478%。

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九龍

●荔枝角美孚新邨本月暫錄11宗成交，平均實用呎價13,200元，日前1期百老滙街23號高層D室，實用面積465方呎，一房間隔，開價670萬元，放盤兩天即獲上車客以661.8萬元承接，實用呎價14,232元，原業主於2008年12月以約200萬元買入，轉手帳面獲利461.8萬元，單位11年升值2.3倍。

●長沙灣碧海藍天2月暫錄5宗買賣，平均實用呎價17,310元，其中5座中層G室，實用面積494方呎，兩房間隔，買賣雙方議價後，以861.8萬元成交，實用呎價17,445元，原業主持貨近10年，沽貨帳面獲利501.8萬元，單位期內升值近1.4倍。

●奧運站凱帆軒2座高層A室兩房戶，望海景，實用面積約466方呎，原先以約19,000元放租，區內客洽詢，議價後減價1,200元，以17,800元租出，實用呎租約38.2元，新租客為專業人士，業主於2003年4月以約226.4萬元購入，現享回報約9.4厘。

●鑽石山居屋龍蟠苑龍璣閣中層16室，實用面積383方呎，一房兩廳間隔，座向南面，原先叫租15,500元，減價1,000元，獲租客以每月14,500元承租，實用呎租37.9元，業主於2011年以255萬元購入，現享租金回報率近6.8厘。

●牛頭角淘大花園A座低層3室，實用面積375方呎，兩房間隔，剛以570萬元成交，實用呎價15,200元，新買家為外區投資客，見近日樓價略為回軟，即把握機會入市作長線投資用途，上址現時市值租金約14,000元，新買家若將單位放租，料可獲2.9厘租金回報。

●將軍澳峻瀅本月錄約11宗買賣，其中5座中層Ｅ室，兩房間隔，實用面積約502方呎，以730萬元放盤約兩個月，獲外區客接洽，雙方議價後減價37萬元，以約693萬元成交，實用呎價約13,805元，新買家為上車客，睇樓兩次入市，原業主於2012年7月以約369.4萬元購入，是次轉售帳面賺約323.6萬元，物業升值約87.6%。

●將軍澳峻瀅3座中層F室，實用面積498方呎，兩房間隔，享內園池景，成交價680萬元，實用呎價13,655元，原業主於2012年8月以382萬元購入，持貨7年半，現轉手帳面獲利298萬元離場，單位升值78%。

●將軍澳都會駅3座低層E室，實用面積約488方呎，兩房兩廳間隔，望內園景，叫價780萬元，經議價後減價55萬元或約7%，以725萬元成交，實用呎價約14,857元，原業主於2015年9月以600萬元買入，持貨約5年轉手帳面獲利約125萬元，單位升值約21%。

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新界

●馬鞍山帝琴灣凱琴居9座高層A室，實用面積1,285方呎，四房兩廳間隔，望少海景，單位原開價1,980萬元，放盤10個月，累減380萬元至1,600萬元連車位沽出，實用呎價12,451元，原業主於2007年3月連車位購入，當時作價842萬元，持貨至今沽售，帳面獲利758萬元，單位近13年升值90%。

●馬鞍山新港城R座中層8室，實用面積369方呎，兩房間隔，以623.8萬元易手，實用呎價16,905元，原業主於2016年以463萬元購入，持貨4年帳面獲利約160.8萬元離場，單位升值約34.7%。

●房協西貢翠塘花園9座中層A室，實用面積570方呎，改兩房兩廳間隔，外望園景，已補價自由市場開價750萬元，累減80萬元，減幅達10.7%，最終以670萬元成交，實用呎價11,754元，原業主於2013年9月購入上址，當時已補價作價463萬元，持貨至今沽售，帳面獲利207萬元，單位6年多升值45%。

●沙田第一城2月暫錄約12宗買賣成交，屋苑最新錄得31座中層C室，實用面積327方呎，2房間隔，以550萬元易手，實用呎價16,820元，原業主則於2017年以468萬元購入，持貨3年帳面獲利82萬元離場，單位升值約17.5%。

●火炭駿景園10座高層H室，實用面積1,039方呎，三房連套房及工人房間隔，開價約1,560萬元，議價後以1,480萬元易手，實用呎價14,244元，原業主則於2013年以1,110萬元購入，持貨7年，沽出單位帳面獲利370萬元，單位升值約33.3%。

●大埔中心11座中層C室，實用面積391方呎，兩房間隔，日前以535萬元沽出，實用呎價13,683元，原業主則於2007年以158萬元購入，持貨13年帳面獲利377萬元，單位升值約239%。

●上水皇府山3座低層D室，實用面積506方呎，兩房間隔，以603萬元獲承接，實用呎價11,917元，原業主則於2011年以258萬元購入，持貨9年帳面獲利345萬元離場，單位升值約134%。

●上水中心2座中層C室，實用面積約330方呎，兩房間隔，近日以月租10,300元租出，實用呎租約31元，業主於2000年1月以約138萬元購入，現租出享租金回報率約9厘。

●元朗2月暫錄得59宗成交，與上月同期61宗相若，當中Grand YOHO本月平均呎價較上月下跌約4%，其中9座中層E室，實用面積592方呎，原則為兩房間隔，開價930萬元，減價12萬元，以918萬元沽出，實用呎價15,507元。

●元朗錦綉花園紫荊西路單號屋，實用面積約1,100方呎，套三房間隔，望魚塘景，放租約兩個月，原叫租37,000元，經議價後減價2,000元或約5.4%，近日終以35,000元租出，實用呎租約32元，業主於2011年8月以815萬元購入，現享租金回報率約5.2厘。

●元朗YOHO MIDTOWN第5座低層C室，實用面積615方呎，三房間隔，早前叫價約1,000萬元放售，鑑於疫情持續，市況不穩，決定減價至980萬，買家即時還價至940萬，最終傾至948萬元易手，累減52萬元，減幅5.2%，實用呎價約15,415元，原業主於2014年7月以約540萬元購入，是次轉手帳面獲利408萬元，升值約76%。

●元朗尚悅6天錄得4宗買賣，包括10座中層D室，實用面積357方呎，屬於細兩房間隔，去年11月以530萬元放盤，隨大市調整，最近將叫價下調至490萬元，屬於吸引價，近日獲用家一口價以490萬元承接，實用呎價13,725元，做價屬同類型單位近月新低。

●天水圍嘉湖山莊翠湖居4座中層E室，實用面積448方呎，兩房一廳間隔，區內準婚客為鄰近家人居所，方便照應，加上業主輕微減價500元，以9,500元即睇即租，實用呎租21.2元，如以現時同類型單位的銀行估價約462萬元計算，該單位的租金回報率達2.5厘。

●屯門華都花園5座中層G室，實用面積404方呎，兩房間隔，月租叫價13,800元，放盤約3個月，業主見單位遲遲未租出，多次下調租金，最終減至以9,500元租出，實用呎租約23.5元，以農曆新年前同類型單位租金約11,000至12,000元計，現時跌幅約兩成，新租客為一對夫婦。

●房協青衣綠悠雅苑1座高層C室，實用面積約449方呎，一房兩廳間隔，未補價第二市場售530萬元，實用呎價約11,804元，原業主於2013年4月以302.5萬元購入，持貨7年帳面獲利約227.5萬元，物業升值約75%。

●東涌藍天海岸2座中高層C室，實用面積約911方呎，三房連一套房間隔，望蔚藍海景，是次由叫價1,050萬元減至993萬元沽出，減價57萬元或約5%，實用呎價約10,900元，原業主於2004年11月以約465萬元購入，持貨逾15年帳面獲利約528萬元，賺幅逾1倍。

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