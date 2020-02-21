新冠肺炎：焗住玩電話　內地App下載量急飆

內地爆發新冠肺炎，數以千萬人留在家中防疫，帶挈遊戲和其他軟件下載量爆升。研究機構AppAnnie資料顯示，2月2日起一周，蘋果公司(Apple Inc.)的網上商店在內地錄得超過2.2億次下載，為這個每年1,500億美元的市場注入新動力。

數據顯示，二月首兩周的每周平均軟件下載量，較去年全年的平均數勁升40%。AppAnnie指出，由於工人和學生需要運用手機軟件遙距進行日常活動，故農曆新年後數周下戴量仍持續增長。

以往，農曆新年過後，之前急增的下載量會隨着人們復工而插水式下跌。不過，現時內地許多城市的學校仍保持關閉，2月份教育類軟件的下載量急升，較去年全年平均數高1倍。

由此可見，是次疫情為遊戲開發商帶來意外機會。Niko Partners分析員Daniel Ahmad表示，人們用於玩遊戲的時間愈長，愈有可能在遊戲中花錢，以解鎖遊戲的額外功能。

－－－－－－