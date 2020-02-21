新冠肺炎：庫存僅夠2月底　全球成衣品牌恐「斷鏈」

外國傳媒報道，全球各大成衣品牌在新冠肺炎疫情持續下，恐遭遇「斷貨危機」！有日本時尚品牌供應鏈的消息人士稱，Uniqlo位於越南供應商的發貨時間已推遲約兩周，可能導致Uniqlo在3月面臨庫存短缺問題，目前亦已延後推出部分新產品。雖然Uniqlo母企迅銷有近20%的核心縫紉廠位在越南，但該公司仍有一半的工廠在中國。

包括越南、柬埔寨和緬甸等東南亞的服裝供應商，仍然依賴中國供應原料，如越南縫紉產品所用的原料，約60%來自中國。有GAP和Tommy Hilfiger等著名品牌的越南供應商，在去年5月自中國進口50%原料，目前在今年3和4月要完成的訂單上遭到困難。

報道又指，諸如Uniqlo和Nike的供應商Saigon 3 Garment公司，其生產材料僅夠撐到2月底。

除了越南，柬埔寨服裝製造商協會亦透露，該國的服裝業有超過60%使用中國原料。雖然中國有一半以上的原料工廠已恢復生產，但產能未完全恢復，故柬埔寨的服裝廠有可能暫停或停產。最壞情況下，若3月新原料供應未到位，將會有200多家服裝工廠、達9萬名勞工被暫時停職。

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