【財經評論】負資產噩夢重臨　須速撤辣穩經濟

回歸以來，歷屆政府皆雷聲大、雨點小，房屋政策空洞無為！過去遇上逾十年全球低息環境，造就了世紀資產泡沫，香港亦名列全球最貴樓價城市之一。本來經濟進入下跌周期，樓價有序調整實屬合理，問題是：香港經歷前所未有的社會動盪，又受新冠肺炎疫情嚴重打擊，外部形勢亦統統不利，可謂無險可守，如何能承受樓價急劇波動的風險？即時為樓市撤辣，達到穩經濟目的，實乃港府責之所在，豈容推搪？

反映香港二手樓價走勢的代理指標顯示，市況已開始反映疫情衝擊，預計上半年最少再跌價近半成。正正符合了政府經常強調的「跌勢已成」，就是撤辣時機！那麼，目前還要等甚麼呢？是否要重演負資產噩夢，弄到生靈塗炭，方知民不聊生？如斯草菅人命的政府，實屬港人不幸。

回看一七及一八年，香港樓價連續兩年以雙位數字增幅，名列全球升幅最快城市首十位。可去年一場極端的社會動盪，令升勢明顯放緩，增幅僅低單位數字，莫說排名跌出全球十大，連五十強也不如，逆轉之勢顯而易見。眼見今年首兩個月經濟滑至深不見底，樓市價量齊跌，形勢不妙，令人寢食難安。

無錯，過去樓價高企，脫離港人負擔能力，衍生了各類住屋問題，可經濟尤佳，就業充分，合兩代人之力，總能勉強上車。惟目前形勢，大家都心知肚明，無論是企業抑或個人，都難以承受樓價崩盤之痛。更何況樓價大跌只會窒礙私人投資，令長遠房屋供應更失預算。

從自由市場運作的角度來看，港府推出辣招，目的是遏止樓價飆升。可如今樓價已確認轉勢，且愈來愈多不利因素加重樓市沽壓，港府出招之理既失，就得及時撤辣！比如說，持有多個物業的企業，面對生意困難，在目前辣招大大限制市場流動性之下，出貨難，再融資的空間亦受限制，結果只能迫於無奈劈價求售，套現應急，資產價格與應急效用亦大打折扣。若港府撤辣，企業可以藉調整按揭比重融資，就不用劈價沽貨，既能應急，又不會增加樓價急跌的風險。

對於個人投資者，身有住屋按揭的，面對經濟不景氣、飯碗難保，當然不希望樓價大冧，淪為負資產；即使無按揭在身的業主亦不會樂見樓價大跌，蒸發家庭財富，削弱消費和抗逆能力。

想民之所想，急民之所急，辦民之所需，做民之所盼，方為德政。還望港府刻下就須當機立斷、回頭是岸，別再成事不足，敗事有餘！

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