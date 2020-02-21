道指低開137點　Dropbox升逾23%

市場擔心新冠肺炎疫情擴散，美股周五早段續受壓，周四低收128點的道指再跌137點，至29,082點；納指跌55點，至9,695點。

EPFR資料顯示，截至周三止一周，全球股票基金錄得22億美元資金淨流入，債券基金同期則吸資181億美元，是歷來第4多。

企業消息方面，農業機械生產商Deere上季經調整後每股賺1.63美元，遠勝預期的1.25美元，並維持全年業績指引，消息股價早段漲6.91%至177.23美元。

網上儲存公司Dropbox上季賺16美仙，較預期多2美仙，並宣布6億美元股份回購計劃，股價早段急升23.51%至23.12美元。

另外，美國第3大電訊商T-Mobile收購第4大同業Sprint的交易，獲聯邦法院開綠燈後，雙方修訂這宗以全股票形式進行的交易條件。在新安排下，T-Mobile母公司德國電訊將獲合併後新公司約43%股權，Sprint母公司軟銀獲約24%，餘下33%由公眾持有。

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