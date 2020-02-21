新冠肺炎：德國經濟智庫警告「雷曼時刻」

外國傳媒報道，德國經濟研究機構IfW主任Gabriel Felbermayr警告，新冠肺炎疫情已超越中美貿易戰及英國脫歐，成為目前全球經濟最大威脅，甚至可能是「雷曼時刻」，對中國經濟將產生更持久的影響。

他表示，中國是全球價值鏈的重要組成部分，故疫情造成的生產限制及停產，都將導致交貨出現問題，包括德國、南韓、台灣、日本，甚至美國製造業，都可能會被拖累。早在疫情爆發前，全球經濟就面臨兩項弱點，即工業生產瀕臨衰退和世界貿易額萎縮，如今疫情突然爆發，讓德國等出口導向國家尤其易受衝擊。

他又稱，目前汽車製造業、物流和原材料市場已見到影響，疫情衝擊幾乎不可能在首季前結束。因此，疫情可能是「雷曼時刻」，中國經濟高增長和供應鏈穩定不能再被視為理所當然。

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