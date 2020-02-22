星島預警去年蝕2200萬　大部分員工3月起減薪

該公司於公告中表示，鑑於現時營商環境惡劣，公司將實施一系列措施減省成本，包括不同程度之員工薪酬下調，當中執行董事及高級管理人員將減薪25%。

另外，公司周五(21日)向全體員工發出通函，指近日新冠肺炎疫情引發前所未有的影響，經濟活動受創，營商氣氛悲觀，該公司亦不能幸免受極大打擊，故決定把包括兼職在內的大部分員工的薪酬下調10至15%，減幅按現有薪酬水平而定，將於3月1日起生效。

事實上，星島近期業績並不理想，去年上半年業績由盈轉虧，截至去年6月底止的6個月公司收入按年減少近一成至6.31億元，期內虧損768.7萬元，而2018年同期則僅微賺47.7萬元。

根據其去年上半年業績，期內毛利萎縮12.19%至2.19億元，融資成本漲237倍至23.8萬元。公司最大的收入來源為廣告收入，該項目期內下跌11.46%至4.86億元，發行收入亦減少4.43%至約9,000萬元。另外，租金收入總額亦見下挫32.71%至309.9萬元。

此外，星島於去年11月披露，公司之控股股東、執行董事兼董事局主席何柱國正與一位獨立潛在買家就可能出售公司之權益進行初步階段磋商。按公司本月初公布，有關磋商仍在進行，但不能保證潛在交易最終成事。何氏間接持有星島約4.26億股股份，佔已發行股本總數約48.98%。

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