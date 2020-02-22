麗新發展擬30億私有化麗豐

麗展於通告解釋，麗豐的股份一直處於低流動水平。要在不對麗豐股價造成不利影響的情況下，於市場上出售大量麗豐股份實屬困難，因此今次私有化計劃可為麗豐股東提供變現機會。

不過，通告同時指出，麗展提出的私有化作價8.99元，比股東於2019年7月31日應佔每股麗豐股份經審核綜合資產淨值約48.36元，折讓約81.41%。

麗展稱，有關折讓大體上符合麗豐股份之過往交易價格。麗豐於截至2019年7月31日止五個財政年度，麗豐股份平均收市價較於各有關財政年度末每股麗豐股份資產淨值折讓73.57至84.59%不等。

此外，麗展稱，把麗豐私有化可精簡架構，並讓擁有麗豐50.99%股份的豐德麗控股（00571）轉型為單一經營戲院、媒體及娛樂公司。

事實上，麗展2018年亦曾另向豐德麗提出私有化，惟於同年失敗告終。

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