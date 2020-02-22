【財經要聞】樓價大崩圍　全城嗌撤辣

新冠肺炎衝擊本港住宅樓市，二手樓價指數連升四周後掉頭向下，預期今年上半年跌幅會高近半成。而個別屋苑樓價近日跌勢轉急，沙田第一城呎價跌穿1.7萬元，按周顯著下挫約4.9%。財金、地產界及政界人士均認為，在現時市況下樓市撤辣刻不容緩，務求盡快令市場健康發展。

反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數最新報178.8點，按周跌0.03%，其中九龍及新界東樓價指數，按周跌幅達0.62%及0.52%。該行預期該指數上半年會跌至170點，較去年底低約4.6%。

事實上，上述指數成分屋苑中，不少的實用面積調整呎價跌勢加快。當中沙田第一城呎價由17,697元，僅一周已回落至16,831元。而荔枝角美孚新及紅磡黃埔花園，同期都錄得約1.9%及0.8%跌幅。

疫症下業主睇淡後市，已紛紛劈價出貨。利嘉閣雷敏儀指出，西區寶翠園6座中高層套三房戶，放盤僅五個月，已累減700萬元，終以3,100萬元易手，呎價約25,898元。據了解，同座同類型單位去年中做價近3,170萬元。中原陳文傑則透露，北角海峰園高峰閣低層C室，更於一個月內減價150萬元，以1,050萬元易手。

至於藍籌屋苑魚涌太古城，市場消息亦指有單位要劈價沽出。金星閣一個中層實用面積582方呎單位，減價150萬元，以1,000萬售，呎價僅約1.72萬元。

此外，之前受買家追捧的資助房屋，樓價跌勢比私樓更顯著。萬怡置業龍超君稱，屯門居屋兆康苑G座中層5室，實用面積466方呎，去年於已補價自由市場放售，累減95萬元，以405萬元沽出，呎價8,691元屬項目去年四月後新低。

祥益胡志偉亦稱，同區居屋兆軒苑A座中層8室，原先於已補價自由市場開價420萬元，其後一日內劈價52萬元，吸引8組客參觀，終以368萬元沽，呎價9,787元創同類型單位近兩年新低。

青衣公屋樓王長安身價大跌，美聯葉偉林稱，該盤安泊樓中層12室，未補價第二市場開價380萬元放售，累減87萬元，獲綠表客以293萬元購入，呎價6,041元。同面積單位去年做價曾達400萬元，現已較高位回落近27%。

本港住宅樓宇受多重負面因素夾擊，地產代理行祥益地產總裁汪敦敬認為，要趁機拆牆鬆綁盡快撤辣，不是要令樓價回落，而是要讓更多人可以上車。在減息周期下，首先要放寬壓力測試，其次是撤銷新從價印花稅。

他續稱，政府同時要活化換樓市場，如用家換購樓價1,500萬元或以下住宅，宜將最高按揭成數調升至7至8成，以刺激換樓需求。

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