美高梅中國傳洽放寬百億財務契約
2020年02月22日 00:12
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美高梅中國聯席董事長何超瓊。
外電引述消息人士指出，澳門博彩業受新冠肺炎疫情影響下，何超瓊任聯席董事長的美高梅中國(02282)正尋求銀行放寬財務契約，涉及一筆97.5億港元信貸。
信貸訂約方一旦違反財務契約內的條款，很可能會引致信貸違約。據彭博報道，美高梅中國本周初向貸款的銀團爭取大比數同意，去放寬兩項與EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)為計算基準的契約條款，適用於今年及明年上半年，分別涉及放寬最高槓桿率及最低利息覆蓋比率的條款。
報道引述美高梅中國首席執行官簡博賢的回應，指有關的做法是尋求短期的豁免，經已通知貸款方，並預期會獲得支持。他又指，有關的做法是為了應對生意復甦可能較原來預期的長，尤其以往有過全球金融危機的經驗，知道事情可能會急遽變化，所以希望未雨綢繆。
此外，金沙中國(01928)出現高管人事變動，總裁兼首席營運總裁王英偉獲重新委任為總裁；鄭君諾獲委任為首席營運總裁，代替王承擔日常業務營運的職責；韋狄龍獲委任為首席法律顧問兼公司秘書，全部自昨日起生效。
六家持賭牌博企股價周五(21日)全面下跌，當中美高梅中國、金沙中國及新濠國際(00200)俱跌逾3%，澳博控股(00880)、永利澳門(01128)及銀河娛樂(00027)分別下跌1.39%、1.62%、2.35%。
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