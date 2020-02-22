美高梅中國傳洽放寬百億財務契約

信貸訂約方一旦違反財務契約內的條款，很可能會引致信貸違約。據彭博報道，美高梅中國本周初向貸款的銀團爭取大比數同意，去放寬兩項與EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)為計算基準的契約條款，適用於今年及明年上半年，分別涉及放寬最高槓桿率及最低利息覆蓋比率的條款。

報道引述美高梅中國首席執行官簡博賢的回應，指有關的做法是尋求短期的豁免，經已通知貸款方，並預期會獲得支持。他又指，有關的做法是為了應對生意復甦可能較原來預期的長，尤其以往有過全球金融危機的經驗，知道事情可能會急遽變化，所以希望未雨綢繆。

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