人行副行長陳雨露：料人幣不會出現大幅貶值

中國人民銀行副行長陳雨露接受內地媒體訪問時表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，中國金融市場雖然有所波動，但是整體運行平穩，金融機構和金融基礎設施均正常運作，特別是股票市場果斷如期開市並迅速恢復平穩運作。

他又說，外匯市場匯率的彈性正在增加，但是由於內地國際收支和人民幣的外匯供求大體平衡，金融開放和人民幣國際化的積極進展，使得國際資本對人民幣資產配置的需求持續增強，所以相信人民幣匯率不會出現大幅貶值或升值。

陳雨露認為，這些都表明，中國金融體系在應對風險方面已具備極強的韌性。下一步，隨着金融供給側結構性改革的不斷深入，具有高度適應性、競爭力和普惠性的現代金融體系逐步健全，金融資源配置效率的不斷提高，中國金融體系會表現出更加厚重的抗風險能力，又指中國金融體系既能夠與世界互聯互通，又能以自己獨特的方式，應對現代社會各種複雜問題的挑戰。

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