紐約期金漲近2%　高盛料再升至1850美元

投資者對新冠肺炎疫情憂慮未消，國際金價周五(21日)繼續上揚。紐約期金收報每安士1,648.8美元，升28.3美元或1.8%，連升7日，續高見7年高位。

全周計，紐約期金累升3.9%，為自去年6月21日以來最強單周表現。

高盛最新報告預期，金價將升至1,850美元，主要由於該行估計新冠肺炎疫情到第二季仍未能受控，更稱如果央行透過「放水」來挽救受疫情影響下的經濟，金價有望進一步上漲。

GoldMining執行副主席Jeff Wright指，隨着金價連日上漲，市場已到達「FOMO」(Fear of Missing Out，直譯為害怕錯過的恐懼)的情緒，買入更多黃金相關資產和實體黃金。

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