憂油市需求下降　紐約期油收挫近1%

新冠肺炎疫情持續，觸發市場憂慮油市需求下降，加上有報道指俄羅斯及沙特關係轉趨緊張，引發國際油價周五(21日)下挫。

紐約期油收報每桶53.38美元，跌50美仙或0.93%；布蘭特期油收報每桶58.5美元，跌81美仙或1.37%。

全周計，紐約期油累升2%；布蘭特期油累升2.1%。

對於有報道指沙特考慮在石油生產方面結束與俄羅斯的合作關係，沙特能源大臣周五直斥有關報道不實，強調會繼續與油組及其盟國(合稱OPEC+)保持溝通，並在產油政策上採取集體性行動，直申不會退出OPEC+。

油服公司貝克休斯最新周報指，上周美國石油鑽井數增加1台，至679台，連升3周，市場預期下降1台。

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