美股收市：道指跌227點　蘋果公司挫逾2%

投資者對新冠肺炎疫情的憂慮尚未緩和，美國股市周五(21日)受挫。道指收報28,992點，跌227點或0.78%；標指收報3,337點，跌35點或1.05%；納指收報9,576點，跌174點或1.79%。

值得留意的是，市場避險情緒升溫，資金流入國債市場。30年期美國國債孳息周五跌5.2個基點至1.92厘，一度低見1.89厘，創歷史新低。10年期美國國債孳息亦跌穿1.5厘的重要關口，報1.47厘。

科技股全線下挫，蘋果公司、亞馬遜、Alphabet股價周五齊挫逾2%。叫車平台Uber收跌0.49%；同業Lyft亦挫1.69%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累跌1.38%、1.25%和1.59%。

德國經濟研究機構IfW主任Gabriel Felbermayr警告，新冠肺炎疫情已超越中美貿易戰及英國脫歐，成為目前全球經濟最大威脅，甚至可能是「雷曼時刻」，對中國經濟將產生更持久的影響。

他表示，中國是全球價值鏈的重要組成部分，故疫情造成的生產限制及停產，都將導致交貨出現問題，包括德國、南韓、台灣、日本，甚至美國製造業，都可能會被拖累。早在疫情爆發前，全球經濟就面臨兩項弱點，即工業生產瀕臨衰退和世界貿易額萎縮，如今疫情突然爆發，讓德國等出口導向國家尤其易受衝擊。

他又稱，目前汽車製造業、物流和原材料市場已見到影響，疫情衝擊幾乎不可能在首季前結束。因此，疫情可能是「雷曼時刻」，中國經濟高增長和供應鏈穩定不能再被視為理所當然。

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