傳沙特阿美收購化工企業Sabic交易獲歐盟批准

沙特阿拉伯國營石油企業沙特阿美去年3月宣布斥資690億美元，向沙特主權財富基金(PIF)收購沙特化工企業Sabic的70%股權，交易金額創中東紀錄，外媒引述消息報道，該交易將獲得歐盟無條件反壟斷批准。

原定於2月27日對該案作出決定的歐盟委員會拒絕置評。據悉，印度及其他很多國家的競爭監管機構，亦對有關交易「開綠燈」。

Sabic是全球第四大石化集團，業務遍及50多個國家。

沙特阿美公司總裁兼首席執行官Amin Nasser曾稱，是次交易是公司加速綜合煉油和石化產品下游增長戰略的重要一步。SABIC將作為公司家族的一部分，共同創建一個更強大的業務，以提高競爭力，並幫助滿足全球客戶對能源和化學品不斷增長的需求。

事實上，沙特阿美的下游增長戰略，與其競爭對手埃克森美孚、英國石油及蜆殼等相似，後者多年來已從單純的石油公司轉變為能源公司，具有廣泛的上下游業務。

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