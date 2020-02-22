新冠肺炎：美國企業活動2013年來首次收縮

新冠肺炎疫情持續擴散，對全球供應鏈造成影響，並已開始削弱世界最大的經濟體。美國第一個顯示受到疫情嚴重衝擊的主要經濟數據出爐，2月份美國企業活動錄得2013年以來首次收縮！

根據IHS Markit衡量工廠和服務提供商綜合產出的採購經理人指數下跌3.7點，至49.6，創2013年10月美國政府停擺以來的最低水平。IHS Markit經濟學家Chris Williamson表示，惡化的程度部分與疫情爆發相關，表現為旅行和旅遊業等部門全線需求減弱，以及出口下降和供應鏈中斷。

然而，分析認為疫情對亞洲國家的經濟增長影響更大。日本和澳洲的類似指數也被削弱，在本周末的20國集團財金首長會議上，如何應對這種疾病的經濟影響可能成為一個重要議題。

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