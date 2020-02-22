G20財長會議周末展開　疫情對經濟影響勢成焦點

新冠肺炎疫情肆虐，市場愈來愈憂慮疫情爆發對全球經濟增長的威脅將超出預期。適逢二十國集團(G20)財長及央行官員周末(22及23日)於沙特阿拉伯舉行會議，這也是疫情迫使中國大部分地區被隔離並開始向其他國家傳播以來的首次會議。

G20將討論的其他主題包括虛擬貨幣的使用、對科技公司徵稅及洗錢問題。會議將在周日發表公報。然而，相信新冠肺炎疫情將主導會議的討論。

外電報道，經濟學家的共識仍是短期內中國和全球需求將相繼受到衝擊，不過隨後會出現反彈。國際貨幣基金組織(IMF)本周重申，在2019年受到中美貿易戰打擊後，今年的全球經濟擴張速度將「適度回升」。

鑑於中國工廠的生產仍在其產能的一半左右，而且許多工人仍然隔離在家，有關觀點可能過於樂觀。全球第二大經濟體中國的部分「熄火」正在削弱貿易，中斷製造業供應鏈，打擊旅遊業並引發投資者的不確定性。

事實上，世界8個最大的經濟體中，已有6個停滯不前。法國、意大利和日本經濟已於去年年底出現收縮。分析認為，已陷入30年以來最慢增長的中國經濟，本季度亦將陷入收縮。

日本央行行長黑田東彥在啟程前往沙特阿拉伯前向國會議員稱，該國正嚴重關注疫情所帶來的影響，並密切關注下行風險。

至於美國企業活動自2013年以來首次收縮，而澳洲和日本的製造業指標疲軟，南韓的早期出口訂單顯示中國需求下滑。

渣打銀行發表報告指出，該病毒可能最終影響中國42%的經濟，另將今年全球經濟增長預測，由3.2%下調至3%。

更為嚴重的是一場疫情的國際大流行，即疫情在多個大洲流行。Oxford Economics估計，若發生這種情形，可能使世界經濟產出減少超過1萬億美元。

彭博經濟研究的歐樂鷹認為，如果經濟增長繼續下滑，對於G20而言，一個關鍵問題將是其成員是否可以協調做出響應。在民族主義抬頭、貿易爭端棘手以及政策空間有限的背景下，共同目標可能難以實現，這是對前景感到悲觀的另一個原因。

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