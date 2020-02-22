1周10大驚奇：股市踏入「最後狂歡」？結局會係...

2020年1月過去，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季將是全球股市主要升幅所在，與其「畏高」，倒不如考慮跟趨勢而行。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後則引述美國總統特朗普發表「國情咨文」後股市走勢的往績預言，2月會平安度過，3月再算！或許目前真的是「最後歡樂時光」！

【1、美股真強？或許正重演2000年「最後瘋狂」】

儘管全球憂慮新冠肺炎疫情，但美股本周仍然創新高，看似非常強勢，但高盛本周指出，單以標指來看，升勢基本由「FAAMG」推動，若少了這5家公司，標指基本是無甚升幅。

「FAAMG」即Facebook、亞馬遜(Amazon)、蘋果公司(Apple Inc.)、微軟(Microsoft)，以及Google母公司Alphabet，佔標指成分股市值18%左右，今年迄今股價表現都跑贏過大市4%升幅。事實上，它們的業績也對辦，按高盛統計，目前約400家已公布去年第4季業績的公司發現，「FAAMG」盈利按年增長16%，而標指整體則增加2%。

報道指出，剛巧上次市場動力集中在5家公司是「2000年科技泡沫時期」，當時5家公司為微軟、思科、通用電氣、英特爾，以及埃克森美孚。

不過，高盛表示，今次看來更堅實，因企業有增長預期、估值亦較低，再投資比率則較高，表明目前「五強」趨勢更可持續。

【2、全球大戶持現金偏低 小心「最後瘋狂」】

目前是否似2000年「最後瘋狂」？或許大戶顯露了蛛絲馬迹！美國銀行本周公布基金經理調查顯示，憂慮內地新冠肺炎爆發衝擊，淨18%受訪者預期未來12個月全球增長加速，比率較1月份調查的36%顯著下降，新冠肺炎亦被視為第3大尾部風險，而超過一半受訪者表示，美國科技或增長股是最擁擠交易。不過，基金經理持有現金水平，由前一個月的4.2%降至4%，創2013年3月以來最低。

受訪基金經理又預期，標指會於3,470點見頂，較上周五收市有2.7%上升空間，並預期10年期美債孳息上半年會維持在1.4厘至2%水平。此外，淨54%受訪者認為美元估值過高，是自2002年以來最高。美銀策略員Michael Hartnett表示，調查顯示投資者的樂觀程度雖較1月份下降，但仍維持「非理性看好」。

值得留意的是，往績顯示，現金水平一向是相反信號，只要基金持有現金比例低於4.5%，就預示後市「偏熊」，而且鮮有出錯。目前基金經理已連續多個月維持偏低現金，預示着短線股市有機會再向上，同時也要小心「大戶派貨」。

【3、美債息又倒掛真係冇事？請回顧之前分析】

隨着新冠肺炎疫情仍未受控，市場再次憂慮全球攬炒！美國3個月期國債孳息率相對10年期債息曲線繼今年1月底至2月初後，再出現「倒掛」，截至周五(21日)已連續4日，3個月期債息竟高於10年期約0.1厘，這往往是經濟衰退的徵兆。

回看去年6月，美國3個月期債息相對10年期債息「倒掛」持續兩周之久。就此，華爾街大行之一摩根士丹利當時指出，根據過去50年數據，一旦上述債息「倒掛」持續1個月，過去7次的經驗是100%預示經濟必衰！換言之，當時大摩已預言，全球經濟幾可肯定100%攬炒，最快是1年內。

當時大多數人都不相信，惟如今會否相信「今年6月左右」真的攬炒呢？

【4、中國經濟何時復原？答案是真係唔知...】

全球經濟真的攬炒嗎？目前最受關注的是中國復工進展！究竟中國經濟需要多久才能恢復正常運轉？彭博本周發表經濟研究報告顯示，中國經濟上周產能利用率可能只有40至50%。以下數據追蹤了中國仍未恢復運轉的部分到底有多少：

●人員流動

今年春節前夕，搭乘飛機、火車、汽車和輪船的出行人次與去年同期大致相同，但自1月25日鼠年第一天以來，下降幅度就已非常明顯了。平均而言，每天出行人次大約只有20%，這意味着數百萬人仍然沒有重返工作崗位。長途客車僅被允許以50%的運力運行，以減少病毒傳播風險，積壓的出行需求將需要很長時間才能得以滿足。

●工業需求

儘管一些公司，特別是大型國有工業公司和醫療設備公司已提高了產量，但電力需求仍然遠遠低於一年中這個時候應有的水平。電力數據和中國東海岸製造業腹地目前狀況表明，中國大部分工業產能仍處於閒置狀態。

能源和清潔空氣研究中心引述衛星數據稱，假日過後的一周，二氧化氮排放量較2019年同期下降36%。

對上海及周邊地區109家美國製造業公司的一項調查顯示，儘管上周有近70%的公司在營運，預計到本周將有90%以上的公司恢復營運，但仍有78%的公司表示，他們沒有足夠的員工來運作一條完整的生產線。

●口罩

更重要的是，有海外媒體引述調查顯示，若中國全面復工，每日的口罩需求高達5.33億個，而口罩廠商就算開盡產能，也只能滿足3.8%，意味企業全面復工恐遙遙無期。

根據估算，在第二產業、醫療、交通運輸業等行業復工下，中國每天將有2.38億人需要戴口罩；若是全面復工，所有單位合計就業人口達5.33億人，按每人每天1個口罩計，每天至少需要5.33億個口罩。

不過，目前中國口罩每日最大產能僅2,000萬個，即只能滿足3.8%需求。口罩機原本每台39.8萬元人民幣，目前在需求強勁下，每台售價已升至48萬元人民幣，漲價兩成。

中國經濟何時復原？答案是確實未知...

【5、「老外」也攬炒！真心話：未見過咁慘】

既然經濟不佳，打工仔當然受累！香港形勢有幾嚴峻？外國傳媒就訪問了名叫Tom Bennell、已居港長達27年，經歷過1998年亞洲金融風暴、2003年「沙士」，以及2008年金融海嘯的外籍人士。

他的橄欖油公司「Olives and Oils」在香港有20年歷史，供應超過20家香港五星級飯店等食肆，但從去年社會動盪以來，餐飲業「冰封」，該公司的業務也受重創，現在又遇到疫情，令Bennell的兩個兒子要從國際學校退學，以減少開支，若情況無好轉，他可能會離開自1993年以來一直生活的香港。他坦言目前的香港是其見過最糟糕的慘況。

事實上，受新冠肺炎疫情衝擊，加上持續數月的政治動盪打擊經濟，香港正邁向連續兩年陷入衰退的境地，為有史以來頭一次。無論是今次疫情給經濟造成的跌幅及之後復甦的緩慢程度，都將超過2003年「沙士」。

有專家指，疫情對香港首季經濟的影響將十分嚴重，佔香港本地生產總值(GDP)比重六成以上的私人消費，將受到最大的打擊。

香港當年能夠從「沙士」疫情中迅速恢復，很大程度上要歸功於蓬勃的中國經濟帶來的旅遊消費。然而，如今情況與2003年大不相同。在香港近月的反修例抗議背景下，即使在疫情恐懼消散後，內地遊客相信也不可能大幅回歸香港。據香港旅遊發展局初步數據，2月份日均訪客量不足3,000人次。按照彭博匯編數據，這數字按年下降近99%。

【6、中港打工仔齊攬炒 停薪、減薪、「量地」乜都齊】

有資歷的「老外」也要攬炒，更何況中港兩地本土打工仔！根據北京清華大學和北京大學對近1,000家中小企業的聯合調查顯示，有34%指出，現金流只夠撐1個月；1/3只能撐2個月，僅18%能撐3個月。

北京中原銀行首席經濟學家王軍表示，接下來可能出現大規模裁員，疫情對中國經濟的衝擊更適合用來比較全球金融海嘯，而非2002至2003年間的「沙士」。

回看2008至2009年全球金融海嘯期間，中國約有2,000萬人失業，使中國政府推出4萬億元人民幣刺激措施。英國經濟學人智庫(EIU)分析師王丹預期，今年首季中國就業情況還算可以，但若疫情不能在3月底前受控，從第2季開始，將出現大規模裁員，涉及人數可能達450萬人。

事實上，愈來愈多的中國民企已減薪、延遲「出糧」或完全停止支付工資。他們說：「新型冠狀病毒疫情造成的經濟損失，使他們無法負擔勞動力成本。」

為減緩病毒傳播，中國政府和大型僱主都鼓勵人們留在家中。購物中心和餐廳空無一人；遊樂場和劇院關閉；基本禁止不必要的出行。這有利於疫情防控，卻對企業不利。杭州一家編程機械人學校停課，員工將損失其30至50%工資。珠海的獅門影業主題樂園關閉，並已通知員工用完有薪假期後，就要準備放無薪假。

外媒訪問了在香港尖沙咀附近一家高檔餐廳擔任廚師、目前處於休假狀態的32歲的Jason Lam說：「一周的無薪假期是非常痛苦的，本月我沒有足夠的收入來應付支出。」

有專家指出，與17年前的「沙士」(SARS)相比，新型冠狀病毒疫情對中國消費的衝擊可能更大。由於沒有獲得全額定期薪水，當然這些天也沒有甚麼場所可以消費，中國消費者可能會將某些類別的支出削減至「零」，而且可能不會反彈：例如，如果有人連續兩個月不喝咖啡，那麼疫情過後，也不太可能把「未喝的」分量補回來，這就是永久的消費損失。

【7、「大媽」在時嫌大聲 不在時才知重要...】

打工仔手停口停，加上旅遊限制，受影響的不只是中港本土。雖然泰國沒有禁止中國遊客入境，但受疫情影響，中國遊客基本絕迹，很多中國遊客最喜歡去的泰國大皇宮，已沒有喧嘩景象，只有在路旁等客的司機和導遊。

生意冷清的不只是導遊和司機，小販也少了，紀念品店主當然也大受影響。有商販透露，中國遊客劇減九成，更重要的是，中國人購買力比較強，講價後會買，歐美遊客則「講到口水乾」都不一定會買，故希望疫情快些轉好，中國遊客可以快些回來。有導遊則指，剛開始接待中國團時的確不太習慣中國人聲音很大，但了解後就覺得沒甚麼大不了。

根據泰國官方近日表示，今年2月從1日至9日，赴泰國的海外遊客人次按年大減43.4%，而中國遊客人數更急挫86.6%。

當地分析預測，若新冠肺炎疫情持續6個月，泰國今年將減少1,700億泰銖(約422.98億港元)的旅遊收入，經濟增長將最少減一個百分點，中國遊客會減少350萬人；如果疫情持續3個月，中國遊客減少160萬人，旅遊收入也要減少800億泰銖(約199.05億港元)，經濟增長最少減約0.4個百分點。

【8、中國航空業縮至連葡萄牙也不如 全球真大鑊】

既然旅客絕迹，中國的航空市場也大幅萎縮，原本預計將超過美國，成為世界最大的航空市場，但由於已從第3位下滑到第25位，連葡萄牙也不如。

由於中國爆發以湖北省為中心的新冠肺炎疫情，航空公司紛紛削減了運力，使航空業陷入困境。據OAG Aviation Worldwide數據顯示，從1月20日至2月17日，全球航空公司從中國的服務中減少了約170萬個座位，佔運力近80%。同時，中國的航空公司在國內削減了1,040萬個座位。

OAG高級分析師John Grant說：「在我們的記憶之中，沒有哪件事情會像冠狀病毒這樣，給運力造成如此巨大的破壞性影響。在許多方面，它凸顯了中國市場對於航空業的重要性，以及隨着新市場和旅行者湧現，航空服務正迅速地全球化。」

許多航空公司已暫停飛往中國的航班，以遏制病毒的傳播。據OAG的數據，從中國到香港和台灣的座位總數在5周內下降了25萬，而中國的三大航空公司將國際運力削減了80至90%。

Grant說：「對某些航空公司的損害及對其發展的長期影響，可能持續到疫情之後。」

【9、全球正經歷「史詩般」供應鏈斷裂時代】

受影響的不只是「天空」，「海上」也一樣！本周有報道指，由於國際貿易90%倚賴海上運輸，而中國又是全球最大出口國，自然成為海上運輸的最大用家，佔據全球首十大出口港的多個位置。然而，自疫情爆發後，已有數十艘滿載中國貨物的班次被取消，故彭博形容為：「未來回顧2020年2月時，將是一段歷史性供應鏈斷裂時代」。

中國海上運輸停滯，造成的影響不只是貨品不能「出入平安」，而是拖累全球產業斷鏈！舉例來說，位於塞爾維亞的快意佳士拿(Fiat Chrysler)汽車工廠，已因缺乏來自中國的零組件而暫時關閉。由於石油、天然氣、煤炭、鐵礦等資源都無法輸往中國，令西非、中南美、歐洲北海都預期需求減弱，造成「幽靈」油輪漂浮海上，而世界最大天然氣生產國卡塔爾，近期外海出現了12艘「吉船」。

海運諮詢機構Sea Intelligence行政總裁Alan Murphy估計，目前有大約60萬個20呎標準的貨櫃，被困在中國無法使用；加拿大豆類協會發言人稱，加拿大已愈來愈難找到空貨櫃。

Murphy預期，「貨出不去」的結果是各海運公司每周損失高達6億美元(約46.8億港元)，除非疫情能在未來數周消退，否則最好的方法可能是讓業務閒置，直到疫情結束為止。可想而知，相關員工必然受累。

【10、美國好輕鬆？白宮也認必須大規模救市】

最後講講美國，它真的能「免疫」嗎？絕對不會！本周白宮就終於承認貿易戰損害了美國經濟，更指若美國國會未能通過基建或新一輪減稅方案，2020年美國經濟增長將無法達到總統特朗普承諾的3%以上目標。

報道指出，美國白宮經濟顧問委員會主席Tomas Philipson周四(20日)發表總統年度經濟報告時說：「貿易談判帶來的不確定性，已抑制投資。」不過，在這份長達435頁的經濟報告中，鮮有提及貿易不確定所造成的負面影響，反而讚揚特朗普的政策，促使美國經濟大幅擴張，惠及民眾。

Philipson拒絕說明貿易不確定性造成的影響有多大，但引述聯儲局的研究報告，提到國內生產總值(GDP)可能損失1%。

他又估計，如果國會無法通過基建計劃或更多減稅措施，美國今年經濟增長或僅2.4%、2021年為2.3%。

事實上，特朗普上任至今，未曾實現經濟增長超過3%的承諾，回看美國2019年經濟增長2.3%，2018年為2.9%，2017年為2.4%。

事到如今，全球攬炒已成事實，投資者要小心強弩之末...

－－－－－－