新冠肺炎：人行指適時適度對存款基準利率進行調整

內地傳媒報道，人行副行長劉國強認為，新冠肺炎疫情可能會對中國經濟造成一定影響，但持續時間和規模都有限，因中國經濟長期向好、高質量增長的基本面沒有變化。

他指出，疫情對短期經濟增長的影響主要體現在春節期間消費大幅減少；企業生產可能受延遲復工、限制交通等措施的影響。當前疫情加劇帶來的經濟下行壓力主要是短期，不會改變中國經濟長期向好的基本面。

信貸增長方面，他相信全年受疫情的影響不大，但短期內會帶來一定擾動，而隨着疫情防控取得積極進展以及企業復工復產，對信貸增長的影響也將逐步消退。

他提及，目前市場普遍認為疫情對經濟的影響屬短期衝擊，短暫衝擊後外匯市場能夠自我修復。長期看，匯率的走勢取決於經濟基本面，中國經濟長期向好的基本面沒變，外匯儲備充足，本外幣利差仍處於合適區間，這些都為人民幣匯率提供根本支撐。

下一階段，他料疫情等因素可能會對物價形成擾動，人行將繼續密切監測分析。但從基本面看，中國經濟運行總體平穩，總供求基本平衡，不存在長期通脹或通縮的基礎。

下一步，他透露人行將繼續保持流動性合理充裕，推進貸款市場報價利率(LPR)改革繼續釋放金融機構降低貸款利率的潛力，促進貸款實際利率水平明顯下降，確保解決小微企業融資難融資貴有明顯進展。

通過進一步完善LPR傳導機制，推進存量浮動利率貸款定價基準轉換，促進銀行積極有序運用LPR定價，轉變傳統定價思維，堅決打破貸款利率隱性下限，疏通貨幣政策傳導。存款基準利率是中國利率體系的「壓艙石」，將長期保留。未來人行將按照國務院部署，綜合考慮經濟增長、物價水平等基本面情況，適時適度進行調整。

另外，他指LPR下行基本上不影響個人房貸利率。房住不炒仍然是當前房地產調控政策的主導方向，人行剛剛發布的貨幣政策執行報告也強調，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，銀行可通過LPR加點方式確定個人房貸利率，基本保持原有水平。在改革完善LPR形成機制過程中，要堅決貫徹落實「房子是用來住的、不是用來炒的」定位和房地產市場長效管理機制，確保差別化住房信貸政策有效實施，保持個人住房貸款利率水平基本穩定。

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