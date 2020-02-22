禍不單行！蝗災衝擊東非經濟　中國恐難獨善其身？

正當新冠肺炎疫情持續擴散，東非地區正受70年來最嚴重的沙漠蝗蟲災害，加劇糧食短缺的危機，可能危及該地區依賴農業作為食物來源的經濟體。評級機構穆迪更指蝗災會損害信貸評級。市場憂慮，中國在應付疫情下，恐面臨蝗災夾擊。

【極度危急！東非多國開始遭殃】

外媒報道，沙漠蝗蟲自上月從蘇丹及厄立特里亞飛越紅海，本月抵達也門、沙特阿拉伯及伊朗後在南亞快速擴散，肯尼亞、索馬里、烏干達、伊朗、巴基斯坦及印度等十多國亦開始遭殃。聯合國糧農組織近日警告，東非情況極度危急。

聯合國警告，在世界上數百萬人面臨飢餓的地區，這對糧食安全造成前所未有的威脅。糧農組織估計，肯尼亞有7萬公頃的農作物，埃塞俄比亞約有3萬公頃。而蝗蟲襲擊咖啡和茶作物，約佔埃塞俄比亞出口的30%。

糧農組織預測，約850萬名埃塞俄比亞人及310萬肯尼亞人已面臨糧食危機的問題。

【不堪一擊！東非恐陷入社會動盪】

評級機構穆迪最新發表報告指出，對於嚴重依賴農業的經濟體而言，蝗災恐造成負面信貸評級。事實上，農業約佔東非的國內生產總值(GDP)1/3，並提供肯尼亞以外的該區逾65%就業機會。

穆迪指出，蝗災將使位於「非洲之角」的國家存糧備受考驗，並增加通脹壓力，因食物佔消費者物價指數(CPI)中相當高的比率。

該機構副總裁兼資深信貸主管Kelvin Dalrymple表示，主要農作物長期短缺引發的食物價格上漲，加劇東非社會動盪的可能性，認為該區政治風險提高，以及社會可能陷入動盪。

此外，由於東非的人均收入低，加上收入差距及貧困程度高企，導致該些國家脆弱，無法承受衝擊。

【出口勢減！恐面臨貨幣貶值風險】

NKC African Economics的經濟學家Vincent Phiri假設，由於收成不足以彌補糧食庫存，就宏觀經濟影響而言，該些收成後的損失，將對糧食作物價格造成上行壓力，並減少出口，令通脹壓力上升，該些地區恐面臨貨幣貶值風險。

Phiri補充，貨幣貶值風險對公共債務的可持續性構成重大風險，因大多數東非國家已經擁有大量外債，必須以外幣償還有關債務，這意味着貶值的貨幣會使債務更加難以為繼。而政府資源轉向危機的趨勢可能會對財政產生重大影響，並影響經濟增長，而直接增加財政支出則可能會導致公共債務進一步積聚。

【禍不單行！中國恐受疫情及蝗災夾擊？】

新冠肺炎疫情停不了，市場憂慮中國恐面臨新一波的蝗災衝擊。然而，國家農業農村部日前表示，中國史料中未有記載沙漠蝗蟲引發的災害，而中國史上發生的飛蝗與沙漠蝗蟲有相似的遷飛習性，但兩者屬於不同的生物品種。

此外，專家推測沙漠蝗蟲只分布在雲南與西藏的聶拉木。西藏南部和雲南西部邊境，與尼泊爾和緬甸沙漠蝗蟲災害發生區毗鄰，但估計只有小量蝗蟲或隨季候風飛入中國境內。而中國接壤印度、巴基斯坦的高海拔寒冷地區，即昆侖山脈與喜馬拉雅山脈會令蝗蟲望而卻步，雨林的複雜環境亦阻止牠們接近。若印度無法控制蝗災，可能波及東南亞國家。

農業農村部種植業管理司植保植檢處表示，近年不斷提升蝗蟲監測預警和防治能力，防治技術水平屬於世界領先水平，而且防蝗藥物以及機械儲備充足，認為大面積地爆發蝗災的風險很低。當局下一步將會密切追蹤境外的蝗災動態，同時安排雲南、西藏等省區加強邊境的蝗蟲監測，嚴防遷入危害，全面做好境內外蝗蟲防控的應對準備。

－－－－－－