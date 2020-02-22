美股炒風有幾瘋狂 睇一隻股你就知...

直至周五冧市前，美股無懼新冠肺炎疫情影響，標指周二曾刷新紀錄，跑贏全球很多主要股市。雖然美股現時整體股市估值高於歷史平均水平，但較科網泡沫或金融海嘯前仍有一段距離，惟少數股份的炒風值得關注!

以由英國富商布蘭森創辦的太空旅遊公司維珍銀河(Virgin Galactic)為例，去年10月底成功借殼上市，但股價自12月至今一度漲逾400%，市值接近80億美元，相當於2019年估計收入的近2,000倍。相比之下，去年上市、依然處於虧損的召車平台Uber，市值只較收入高約5.5倍。

維珍銀河正研發載人太空船，向顧客提供90分鐘的太空船旅程，包括體驗數分鐘的無重狀態，每人票價25萬美元，公司管理層估計，到2023年收入將有近6億美元。不過，公司迄今收入不多，去年首9個月，虧損1.381億美元。

不過，隨着股價飆升，維珍銀河的投機味也愈濃，股價亦愈益波動，其中股價周四一度漲13.76%，但盤中亦曾倒跌18.18%，收市微跌0.24%，中止連續8日升浪。

維珍銀河的炒風亦反映在成交量上，尤其是多家主要零售券商去年底先後把交易佣金降至零，令交投不斷爆升，該股周二成交量達破紀錄1.345億股，而公司流通股份只有5,310萬股。經紀商TD Ameritrade表示，維珍銀河是該行1月份散戶投資者主要追捧的股份之一。

不過，摩根士丹利星級分析員Adam Jonas稱對維珍銀河股價短短幾個月的升幅十分驚訝，警告隨時出現調整。

維珍銀河將於下周二(25日)收市後公布業績，有市場人士揣測公司或趁股價炒高集資「抽水」，可能成為股價爆煲的導火線。事實上，維珍銀河股價周五大跌12.77%至39.63美元。

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