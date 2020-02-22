交易員估美國今年減息半厘 聯儲局副主席死撐不跟市場走

新冠肺炎疫情開始衝擊環球經濟，周五出爐的美國2月份綜合採購經理指數（PMI）大跌3.7點至49.6點，失守50點的盛衰分界線，並創2013年10月以來新低，消息觸發美國30年期債息跌穿1.9厘，創紀錄新低。利率期貨顯示，交易員揣測美國聯儲局今年底前將減息半厘。

法國巴黎銀行策略員Timothy High認為，疫情似乎是驅動債息的主要動力，因為中國經濟能否迅速恢復，以及疫症會否蔓延至全球各地，現時依然存在很大不確定性。

不過，聯儲局副主席克拉里達周五在演說中質疑外界對美國減息的揣測，明言當局不會盲從金融市場對貨幣政策的預期。他指利率期貨受到技術因素左右，而聯儲局觀察家的調查則顯示沒有減息的需要。

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