陳鳳珠 憧憬中央政策刺激經濟 料大市有支持
2020年02月23日 08:00
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(中新社圖片)
港股曾突破28,000點關口，惜未能企穩，受滙豐控股(00005)的業績拖累，大市出現調整。不過，人行繼續維持市場的資金流動性充裕，並促使利率下降，1年期貸款市場報價利率按月下降0.1厘，市場憧憬人行或會推出更多政策刺激經濟，預期大市應會有支持。
國家統計局表示1月份內房市場保持平穩趨勢，其中一線城市的新建商品住宅銷售價格按年上升3.8%，當中北京及廣州的樓價按年升幅有所放緩，上海及深圳的樓價升幅則擴大。至於二線城市及三線城市的新建商品住宅銷售價格按年漲幅亦略為回落，但整體可見內地樓價仍然維持穩步上升趨勢。
去年底已預期今年內地樓市的調控政策不會進一步收緊，受疫情影響，預料內地或會推出措施支持樓市發展。而年初開始部分內地城市亦推出房地產紓困措施，涉及土地稅收減免、貸款提供、分期繳納土地出讓金等，以減輕房企的壓力。為落實中長線維持房地產市道健康發展，預期內地將有望加大內房的扶持政策，預期今年內地樓價走勢仍會較為平穩。
早前中國恒大(03333)實施網上銷售樓盤，並為購房者提供網上VR看房、網上選房及購房等一站式服務，而銷情亦相對理想，反映樓市的剛性需求仍然強勁，惟恒大推出折扣優惠，因此估計2月份的內地樓市成交及價格或有機會向下。不過，相信企業線上銷售將會成為大趨勢，而5G的發展將有望推動「互聯網+」的發展，尤其推動增加電子商務、網絡教育、網絡娛樂等消費。
另外，內地亦表示要穩定居民消費，並擴大綠色食品、藥品、衞生用品等的生產銷售，同時要積極穩定汽車等傳統大宗消費，或鼓勵汽車限購地區適當增加汽車號牌配額。由於汽車銷售佔社會消費零售總額較大比重，預期內地將會推出更多扶持政策支持汽車行業發展。而廣東佛山成為首個落實促進汽車消費的地區，當地擬對消費者購買國六標準排放的汽車予以補貼，預期其他地方政府將陸續推出措施，以刺激汽車消費。
東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠
(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）
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