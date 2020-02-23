曜熊理財　科技基金中長期比較看好

最近的股市大幅波動，鼠年開市首日港股大跌，隨後強勢反彈，讓很多投資者不知所措。如果既想分享資本市場上漲的收益，但又不想承受市場波動帶來的心跳加速，該怎麼辦？

首先，未來整體市場貨幣政策將變得寬，但近期的快速反彈後，市場短期累計一定的漲幅，短線可能需要震盪整固，重新等待新的刺激因素，尤其是在5至7月期間，回落機會較大。

不過在貨幣政策暫歇後，後市對於財政政策發力支援實體經濟的預期會升溫，可能帶來階段性交易機會。預計未來1年大市仍波動，各類基金中，科技基金中長期比較看好。

未來科技成果會愈來愈多地落實到應用層面，基本面會慢慢轉好，這個行業值得投資，而且從硬體到軟體、或者到內容端都蘊藏着不少機會。其中不乏能帶來長期增長的機會，而不是一個階段性的脈衝式機會，科技基金將在波動中顯示上升態勢。

面對武漢疫情影響全球，消費股基金應避免，目前來看，第1季銷售額基本沒了。最令人擔心是目前疫情不知何時了結，而且重新開放到報復性消費也需要一段時間。短期不宜沾手，但中長期提供投資者機會。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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