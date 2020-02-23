郭家耀　疫情刺激小程序用戶增長

微信日前發布《微信戰「疫」數據報告》，從小程序到家業務、無接觸服務、疫情動態、遠程辦公、在線教育等用戶戰「疫」中常用的能力出發，解讀微信用戶這段不出門的日子。

不少人通過微信小程序購買生活必需品，其中蔬菜、水果、肉蛋、糧油和速食是微信用戶在到家小程序上購買最多的商品，提供到家服務的小程序也獲得迅猛增長。截至2月14日，小程序超市業態訪問量按年增長115%，生鮮果蔬業態訪問量按年增長168%，社區電商業態按年增長83%。復工後，物流行業小程序訪問量按月上漲68%。

此外，不少用戶通過政務類、醫療類小程序獲取資訊與幫助。疫情期間，新增100餘政務類疫情服務小程序及近800個醫療類疫情服務小程序。去年同期政務類小程序用戶增長近60%，醫療類小程序用戶增長347%。政務、醫療類小程序成為了大家戰「疫」的快捷小助手。

疫情期間應盡量減少外出次數，當不得已需要外出時，微信車主服務「無感支付」能力為不少車主降低接觸風險。疫情期間，有4,000萬車主使用過微信車主服務「無感支付」能力，近550萬人次在停車場用過無感支付，累計810萬車主通過無感支付不停車過高速。目前，全國超過5萬家停車場支援無感支付，2萬多個加油站支援無接觸加油。

另外，企業微信和在線辦公類小程序成為遠程協作的一大工具。企業微信需求劇增，伺服器請求上漲超10倍。同時，在線辦公類小程序也供不應求，辦公類小程序活躍用戶數量按月增長485%，部分小程序增長近20倍。不少學校和教育機構選擇用小程序作為網絡課堂的載體。截至2月13日，教育類小程序新增近300個，累計使用用戶達1.3億，按年增長82%。

同時，超過20,000家教育機構校區借助微信支付實現線上繳費，逾100萬學生實現無接觸報班。以上種種均顯示微信深受用戶信賴，無論在家辦工、在家消費、在家娛樂、在家學習均可利用微信小程序的協助，進一步提升用戶體驗，加速商業化進程。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

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