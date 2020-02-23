葉尚志　可關注強勢回整股份吸納機會

港股進入了彈升後的回調行情，正如上期指出，操作上建議要注意短線追高的風險。恒指在上周一(17日)高見28,056點後，開始有跟不上外圍股市的情況出現，相信是由於港股業績期的到來，成為市場的短期新焦點，情況也增加港股短期波動。

總體上，雖然市場都已有心理準備，這次業績應該不會太好看，但是港股在春節後已彈升不少，估計會對港股構成高位回調的壓力，要提防後市仍有進一步的調整空間。

另一方面，騰訊是少數能夠在新冠肺炎疫情爆發後，可以率先再度向上突破創年內新高的強勢指數股品種。強者恒強，建議可以在股價回整至貼近400元水平時吸納，止蝕於370元，目標看473元。

第一上海首席策略師葉尚志

－－－－－－