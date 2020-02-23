葉尚志 可關注強勢回整股份吸納機會
2020年02月23日 08:50
東網電視更多新聞短片
港股進入了彈升後的回調行情，正如上期指出，操作上建議要注意短線追高的風險。恒指在上周一(17日)高見28,056點後，開始有跟不上外圍股市的情況出現，相信是由於港股業績期的到來，成為市場的短期新焦點，情況也增加港股短期波動。
總體上，雖然市場都已有心理準備，這次業績應該不會太好看，但是港股在春節後已彈升不少，估計會對港股構成高位回調的壓力，要提防後市仍有進一步的調整空間。
騰訊控股(00700)由去年底開始成為港股的領漲火車頭，屬於強勢指數股品種，然而，在大市進入升後回調的情況下，相信強勢股亦難免要出現回整，但是建議可以關注強勢回整股份的吸納機會。事實上，騰訊從去年12月初的330港元以下率先起動，並帶領一眾互聯網科技股上攻。市場對微信小程序的發展情況普遍表示認同，估計可以進一步推動微信支付以及廣告業務方面的發展。
另一方面，騰訊是少數能夠在新冠肺炎疫情爆發後，可以率先再度向上突破創年內新高的強勢指數股品種。強者恒強，建議可以在股價回整至貼近400元水平時吸納，止蝕於370元，目標看473元。
第一上海首席策略師葉尚志
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。