鄭勤龍　滙豐中長線不妨分段吸納

「未濟」卦的卦辭曰: 「小狐汔濟，濡其尾，無攸利。」「未濟」卦是講述一隻小狐狸欲渡河覓食而沾濕了尾巴，更險些遇溺。其寓意是希望提醒投資者不應存有僥倖之心而輕率地去判斷滙豐控股何時見底。

不過由於「小過」卦的大象為大坎卦，在易經中「坎」為水，水性向下代表其股價仍有向下回落的壓力，因此若然將其卦象應用於預測滙豐控股價格的走勢上，便可預示其走勢或低處未算低，換句話說，在本月初的低位56元之上未必是撈低的好位置，此外，目前52周的低位54.52元更有可能會再創新低。

另外，由於小過卦也是一個象形卦，其形象似一隻小鳥在飛，所以往往股價下跌了多少，便會上升多少，就有如小鳥在拍翼飛翔的模樣。綜合而論，若然中長線持有滙豐控股收取高息，在目前來說相信已到達相當吸引的水平，不過投資者亦不妨採取分段吸納的策略，換取最有利的平均價格與回報。

玄學金融家鄭勤龍

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