陳樂怡　內房將會是穩增長受惠板塊

內地新型冠狀病毒新增個案持續減少。其中，湖北衞生健康委員會公布，2月19日新增628宗新型冠狀病毒肺炎，是自1月27日以來，首度日增少於1,000宗。不過，隨着愈來愈多大型企業公布疫情對業務的影響，重燃起市場對企業盈利前景的關注。而港股步入業績期，投資者焦點料由大市，轉向個別公司的業績展望。

中國政府積極推出措施穩定經濟及就業市場，其中疫情重創板塊如航空業亦再次傳出援助措施消息。繼國務院早前宣布推出措施減輕航空公司成本，包括豁免向民航企業徵收民航發展基金，以及推動減稅降費措施等，據報中國正進一步研究數個支援航空業方案，包括由大型航空公司併購小型同業，還可能向行業注資數十億美元。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

－－－－－－