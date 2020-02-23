陳樂怡 內房將會是穩增長受惠板塊
2020年02月23日 09:15
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(中新社圖片)
內地新型冠狀病毒新增個案持續減少。其中，湖北衞生健康委員會公布，2月19日新增628宗新型冠狀病毒肺炎，是自1月27日以來，首度日增少於1,000宗。不過，隨着愈來愈多大型企業公布疫情對業務的影響，重燃起市場對企業盈利前景的關注。而港股步入業績期，投資者焦點料由大市，轉向個別公司的業績展望。
中國政府積極推出措施穩定經濟及就業市場，其中疫情重創板塊如航空業亦再次傳出援助措施消息。繼國務院早前宣布推出措施減輕航空公司成本，包括豁免向民航企業徵收民航發展基金，以及推動減稅降費措施等，據報中國正進一步研究數個支援航空業方案，包括由大型航空公司併購小型同業，還可能向行業注資數十億美元。
另外，有傳海航旗下航空業務有機會由中國國航(00753)、南方航空(01055)及東方航空(00670)瓜分。實際上，航空業受到疫情嚴重衝擊，1月客運及貨運均錄得跌幅，首季經營面臨挑戰。但隨着疫情改善，並獲政策支持，再加上三大中資航空股市帳率僅介乎0.7至0.9倍，估值較低，股價下跌空間有限。
另一方面，與房貸相關的5年期貸款市場報價利率(LPR)減至4.75厘，下調0.05厘，符合市場預期，內房普遍回軟。事實上，近期中國恒大(03333)宣布七五折售樓，惹來投資者關注房企資金流問題。不過，內房始終是穩定經濟的重要一環，預期在寬鬆貨幣政策以及潛在房策鬆綁的情況下，內房將會是穩增長的受惠板塊。投資者宜趁調整吸納資產負債表健康的房企。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
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