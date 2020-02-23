新冠肺炎：IMF下調今年中國經濟增長預測至5.6%

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)於20國集團(G20)財長及央行行長會議中發表講話，談及新冠肺炎對經濟的影響。

她指出，自疫情爆發以來，中國正借助危機管理措施、流動性供應、財政措施和資金支持，努力緩解疫情對經濟的負面影響。IMF對這些政策措施表示支持。

當前基本情景中，中國實施了宣布的措施，預計中國經濟將在第二季恢復正常。因此，未來全球經濟受影響的程度可能較小，持續時間可能較短。在這種情景中，預計2020年中國經濟增速將達到5.6%。這相比今年1月的《世界經濟展望更新》低0.4個百分點。全球經濟增速將下降約0.1個百分點。

IMF亦在關注更嚴重的情景，即病毒傳播持續時間更長、全球傳播範圍更廣且對經濟增長的影響更加持久。她提醒，全球合作對遏制疫情及其經濟影響至關重要，尤其是在爆發更持久且波及範圍更大的情況下。為做好充分準備，現在應該識別醫療體系薄弱的脆弱國家面臨的潛在風險。

此外，IMF指隨時做好準備提供幫助，包括通過控災減災信托向最貧窮和最脆弱的成員國提供債務減免。

－－－－－－