鄺紫珊　料下半年全球經濟復甦至疫情爆發前增長速度

新型冠狀病毒肺炎疫情已成為今年全球市場最關注的焦點，可以預期中國今年經濟增長預測將會下調，而今年全球經濟增長預期也會因為疫情影響而下修。

自2003年「沙士」以來，中國對全球經濟增長的重要性愈來愈明顯，若以國內生產總值(GDP)計算，中國於去年已超越歐元區，成為全球第二大經濟體系；目前中國對全球經濟增長的貢獻達1/3，相比「沙士」的2003年時也僅為1/5，故中國對全球經濟的影響不容忽視。

若然中國經濟在短時期下滑，相信周邊的亞洲多國的經濟體都可能受到很大影響，包括香港、台灣、新加坡及泰國等。而國內政府為了控制疫情實施「封城」，估計某類產品如電子產品的原產地由於不能正常生產或供貨，有可能出現需求轉移，很可能讓台灣等因替代產地而受惠。

國內已釋出多項經濟刺激措施，包括下調中期借貸便利(MLF)利率，放寬銀行存款準備金要求，提供銀行業3,000億元貸款，目的是支援受疫情影響的企業。而各國政府正積極防疫，同時各國央行都傾向讓貨幣環境更加寬鬆，在低利率環境下，加上部分經濟體將繼續推出財政刺激政策，將有助緩和疫情帶來對的負面衝擊。不過，投資者要注意全球GDP增長預期會進一步下調，包括美國及歐元區的增長可能低於預期，建議密切關注市場情緒及供應鏈受影響是否會對主要經濟體增長表現造成影響。

近期包括雲端服務、外賣、網購、線上遊戲等「在家」經濟的使用量也大增，預期疫情過後，市民很大機會維持使用這種相關服務的習慣，相關企業表現有望持續增長。目前，很多企業多採取在家辦公，減少外出的營運模式，增加對提供雲端會議服務的需求，包括阿里釘釘(母公司為阿里巴巴)、微信辦公及騰訊會議；而「不出門」消費需求的增加也帶動電商平台生意，甚至是線上遊戲平台等。

在各地政府努力採取措施應對疫情下，預期疫情持續時間可能縮短，預估到今年的下半年，全球經濟復甦可回穩到新冠肺炎爆發前的增長速度。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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