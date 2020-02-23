潘梓生　金價突破　升勢延續

金價上周成功突破1月初的高位，現貨金價更升破1,640美元，創下近7年以來新高。分析指出，金價上升是由於市場對於新冠肺炎疫情的擔憂，令避險資金流入金市及美元，因此在美元近日急升的情況下，金價仍能拾級而上並突破高位。筆者對此並不同意，一是美元作為G7的高息貨幣，並不如以往般屬於避險貨幣，加上環球央行正醞釀減息潮，金價上揚正是反映投資者正在對沖貨幣爭相貶值的風險。

筆者認為避險情緒並沒有升溫，是因為美股仍然持續地創下新高，以及恐慌指數VIX仍然處於低位－－即處於長期平均值20以下。同樣地，債息持續下跌，並不是由於避險資金流入債市，反而是投資者預期央行將持續買債，令國債等價格上升，繼而壓低債息的後果。由於環球經濟仍然處於增長期，加上貨幣政策繼續支持投資市場，相信股市、債市以及金市同時上升的情況將可能持續。

技術上，金價突破1,600美元後，同時突破過去個半月於1,550至1,600美元的整固區間，後市走勢將有望繼續向上，整固區間突破後的量度升幅為1,650美元。從長期的周線圖及月線圖可見，金價在2013至2019年形成大型頭肩底，長線的量度升幅將至1,700美元。近日金價成功突破長期阻力，後市金價挑戰1,700美元的可能性十分高。不過，金價短線已明顯超買，投資者不妨待金價回調至1,620美元才作買入。

盛寶金融(香港)高級市場分析師潘梓生

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