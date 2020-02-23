【星期一．炒啲乜】疫市撞正業績期 尋寶點揀好？
2020年02月23日 10:00
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隨着新冠肺炎疫情加速在中國以外地區蔓延，加劇市場對全球經濟的擔憂，導致避險情緒升溫。美國股市上周五(21日)受挫，資金湧入國債市場，美國國債孳息率大跌，金價飆升並突破每安士1,640美元關口。
愈來愈多大型企業公布疫情對業務的影響，港股亦踏入業績高峰期，香港交易所(00388)、新鴻基地產(00016)及百威亞太(01876)等將於本周公布業績。投資者疫市下應如何部署？不妨參考以下的專家財經分析及建議，為投資作準備。
1、【陳鳳珠 憧憬中央政策刺激經濟 料大市有支持】
2、【陳樂怡 內房將會是穩增長受惠板塊】
3、【潘梓生 金價突破 升勢延續】
4、【葉尚志 可關注強勢回整股份吸納機會】
5、【曜熊理財 科技基金中長期比較看好】
6、【鄭勤龍 滙豐中長線不妨分段吸納】
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