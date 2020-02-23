【星期一．炒啲乜】疫市撞正業績期　尋寶點揀好？

隨着新冠肺炎疫情加速在中國以外地區蔓延，加劇市場對全球經濟的擔憂，導致避險情緒升溫。美國股市上周五(21日)受挫，資金湧入國債市場，美國國債孳息率大跌，金價飆升並突破每安士1,640美元關口。

1、【陳鳳珠 憧憬中央政策刺激經濟 料大市有支持】

2、【陳樂怡 內房將會是穩增長受惠板塊】

3、【潘梓生 金價突破 升勢延續】

4、【葉尚志 可關注強勢回整股份吸納機會】

5、【曜熊理財 科技基金中長期比較看好】

6、【鄭勤龍 滙豐中長線不妨分段吸納】

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