預算案快出爐！港府指資源有限　不能滿足所有人

新一份財政預算案周三(26日)出爐，財政司司長陳茂波今日(23日)在網誌上載了一張相片，見到穿着藍色上衣的陳茂波背着鏡頭，手持鉛筆，按在新一份財政預算案上面。而相片顯示，即將發表的預算案封面顏色為淺啡色，並配上「政府財政預算案」等的黃色字。

他指紓困措施或赤字規模是大家的關注點，但政府的資源始終有限，預算案不可能完全滿足所有人的要求，但撐企業、保就業是政府在應對經濟下行時的關鍵目標。

陳指出，預算案諮詢期間，有人形容也許這是歷來最難做的預算案之一，原因是過去一年，香港經歷幾番波折，先有中美貿易摩擦影響外貿，繼而有暴力事件衝擊社會和人心，再到新型冠狀病毒來襲，多重打擊令經濟陷入寒冬。

回看過去香港經濟經歷衝擊的經驗，如果在低潮時能撐住企業、保住就業，維持市場對未來的信心，將有助企業在經濟回升時盡快讓業務重回正軌，令就業市場較快回穩。幾經艱辛，預算案內容敲定了，他感謝預算案諮詢期間各方的意見。

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