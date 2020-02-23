【股東的信】股神話買股好過買債？收購像一場婚姻？

巴菲特的投資旗艦巴郡周六(22日)公布業績，股神同時發表投資聖經──「致股東公開信」，闡述了他對市場走勢的看法，投資者們不妨藉此探索股神的投資思路，從中偷師。

【股票長遠表現遠勝長債】

巴菲特表示，他和巴郡副主席芒格無法預測未來利率走勢，但假設在未來數十年，接近當前水平的利率仍佔據主導地位，如果企業稅率也維持在目前企業享受的低水平，長遠而言，幾乎可以肯定「股票的表現將遠遠優於長期債券」。

他指出，美國聯儲局將利率維持在低位、政府調降企業稅率，再加上「美國順風」(即美國股市是搭了美國經濟的順風才能持續上漲)，將使股市成為更好的長期選擇。但他警告，未來股價可能發生任何變化，偶爾會出現暴跌，跌幅可能達到50%甚至更嚴重。

【收購合要求項目機會少】

巴郡截至去年底雖然坐擁1,280億美元(約9,984億港元)現金，但巴菲特表示，仍在持續尋求收購新企業的機會，只是符合要求的大型收購機會很少，反映資金缺乏出路。巴菲特此前多次表示，找不到價格合適的收購對象，擁有良好長期前景的企業股價高企，故外界猜測收購困難的原因可能與股價有關。

公開信中提到，巴郡尋求收購的新企業須符合三個標準，包括：淨有形資本必須取得良好回報、有能幹誠實的管理層，以及必須以合理的價格買到。

巴菲特將收購比作結婚，稱大部分婚姻都是從美好的婚禮開始，可是到後來，現實就和婚前的預期不同。就如企業收購一樣，買家經常會意外地碰上不愉快的聯姻。在企業收購的「求婚」過程中，買家很容易想入非非。巴菲特稱，巴郡以往的「婚姻」大部分還是美滿的，但有些則讓他感到後悔。

【5月有望公布接棒人選？】

巴菲特年屆89歲，他的接班問題愈益受到市場關注，他在公開信表示與其副手芒格已「百分百」準備好離任。巴菲特在股東信中確認，2020年度巴菲特股東大會將於5月2日舉行，兩名副手Ajit Jain和Greg Abel將在會上有更多的曝光機會，外界認為他們最有機會接棒。

Greg Abel現任巴郡能源公司總裁，亦是總公司的副董事長。Jain則於1986年加入巴郡，致力於重振處於困境的再保險業務。

【巴郡十大持股】

●美國運通

●蘋果公司

●美國銀行

●紐約梅隆銀行

●可口可樂

●達美航空

●摩根大通

●穆迪

●美國合眾銀行

●富國銀行

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