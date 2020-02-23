新冠肺炎：日本取消206次郵輪靠港口　損失數十億圓

外國傳媒報道，有調查顯示，日本國內10港口今年國際郵輪取消靠港次數最少達206次。其中又以大阪港口取消的次數最多，達37次，其次為博多(福岡)31次、那霸25次、平良(沖繩)22次、長崎21次等。

有業界指出，平均國際郵輪乘客在靠港地的消費，每次約3,000萬至4,000萬日圓(約208.49萬至277.98萬港元)，但受今次疫情影響，估算經濟損失達幾十億日圓。

資料顯示，日本靠港的郵輪高峰期為夏季，雖然今年仍還有許多國際郵輪訂單，但若疫情遲遲不見好轉，後續恐將會面臨更多取消通知。據悉，目前日本10個港口被取消靠港次數為206次，該數字相當於2019年度總計郵輪靠港次數1,305次的15.7%。

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