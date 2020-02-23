新冠肺炎：可樂及P＆G也警告首季業績受累

外國傳媒報道，新冠肺炎疫情明顯已波及全球供應鏈，意味着全世界大大小小的公司也受影響，其中，蘋果公司(Apple Inc.)為最早發出季度業績警告的美國大型企業。可口可樂上周五(21日)也警告，疫情將削弱公司今年首季每股盈利最少1至2美仙。

可口可樂估計，首季產品出貨量將下滑2至3個百分點，有機會影響收入1至2%，自然收入也將縮減1至2%。

不過，該公司仍維持全年預測，料收入增長5%，全年每股盈利2.25美元，資本開支20億美元，自由現金流80億美元。

事實上，除可口可樂外，家庭生活用品巨企寶潔(P&G)也響警，料疫情將對首季盈利與收入構成「實質影響」。

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