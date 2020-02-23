本周金融市場大事一覽　睇實南韓及印度

本周金融市場大事除了繼續關注新冠肺炎疫情影響外，南韓央行會否緊急減息救市惹關注，印度亦會公布去年第4季經濟增長。以下是香港時間：

【2月24日星期一】

16：20歐央行行長拉加德發表講話

17：00德國公布2月IFO商業景氣指數

時間待定：美國總統特朗普訪問印度

日本股市休市

【2月25日星期二】

15：00德國公布去年第4季經濟增長終值

16：30香港公布1月貿易數據

23：00美國公布2月消費者信心指數

【2月26日星期三】

11：00香港公布去年第4季經濟增長終值

23：30美國公布每周原油庫存

早上：香港公布財政預算案

【2月27日星期四】

09：00南韓公布議息結果

21：30美國公布每周新申領失業救濟金人數、去年第4季實際GDP、今年1月耐用品訂單、去年第4季核心PCE物價指數終值

23：00美國公布1月房屋銷售

【2月28日星期五】

07：30日本公布去年12月通脹及失業率

07：50日本公布1月零售銷售

18：00歐元區公布2月通脹

20：00印度公布去年第4季經濟增長

21：00德國公布2月通脹

21：30美國公布1月核心PCE物價指數、1月個人開支及收入、1月批發庫存

23：00美國公布2月消費者信心指數終值

【2月29日星期六】

09：00中國公布官方製造業採購經理指數(PMI)

除上述事項外，投資者亦要留意美國總統大選黨內初選概況：2月22日內華達州初選、2月25日民主黨總統候選人辯論、2月29日南卡羅來納州初選，3月3日「超級星期二」將有14個州及一個美國屬地舉行初選並決定1/3的代表人票，屆時共約四成的代表人票將有決定。

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