本周金融市場大事一覽　睇實南韓及印度

2020年02月23日 15:11
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    本周金融市場大事除了繼續關注新冠肺炎疫情影響外，南韓央行會否緊急減息救市惹關注，印度亦會公布去年第4季經濟增長。以下是香港時間：
    【2月24日星期一】
    16：20歐央行行長拉加德發表講話
    17：00德國公布2月IFO商業景氣指數
    時間待定：美國總統特朗普訪問印度
    日本股市休市
    【2月25日星期二】
    15：00德國公布去年第4季經濟增長終值
    16：30香港公布1月貿易數據
    23：00美國公布2月消費者信心指數
    【2月26日星期三】
    11：00香港公布去年第4季經濟增長終值
    23：30美國公布每周原油庫存
    早上：香港公布財政預算案
    【2月27日星期四】
    09：00南韓公布議息結果
    21：30美國公布每周新申領失業救濟金人數、去年第4季實際GDP、今年1月耐用品訂單、去年第4季核心PCE物價指數終值
    23：00美國公布1月房屋銷售
    【2月28日星期五】
    07：30日本公布去年12月通脹及失業率
    07：50日本公布1月零售銷售
    18：00歐元區公布2月通脹
    20：00印度公布去年第4季經濟增長
    21：00德國公布2月通脹
    21：30美國公布1月核心PCE物價指數、1月個人開支及收入、1月批發庫存
    23：00美國公布2月消費者信心指數終值
    【2月29日星期六】
    09：00中國公布官方製造業採購經理指數(PMI)
    除上述事項外，投資者亦要留意美國總統大選黨內初選概況：2月22日內華達州初選、2月25日民主黨總統候選人辯論、2月29日南卡羅來納州初選，3月3日「超級星期二」將有14個州及一個美國屬地舉行初選並決定1/3的代表人票，屆時共約四成的代表人票將有決定。
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