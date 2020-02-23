慘過沙士！美聯：2月商舖註冊暫錄36宗　首季恐破底

受累香港政治事件及新冠肺炎疫情，商舖註冊量繼續處於低位。據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，2月份截至19日止，商舖註冊錄36宗，較上月同期減7.7%，比2003年沙士時期更差。然而，數據尚未完全反映肺炎疫情的影響，相信3月份商舖註冊數字有望略再下跌。

沙士時期，2003年2至6月份每月平均錄164宗商舖註冊；反觀今年1月份，商舖註冊宗數僅錄51宗，已為1996年有紀錄以來的24年歷史新低，這意味着1月註冊宗數僅為當時約三成。該行預計，短期內商舖註冊量仍會處於低位，今年第一季商舖註冊登記料僅約150宗，將較2003年第二季的516宗少約七成。

自去年中開始的社會衝突對香港經濟影響逐漸浮現，除本地生產總值(GDP)連續兩個季度錄得按年收縮外，近月失業率升至最新的3.4%，零售、住宿及膳食服務業的失業率更維持在5.2%，是超過3年來的高位。

美聯旺舖董事盧展豪表示，新冠肺炎確診數字何時見頂及疫情何時減退仍是未知之數，預計短期內商舖交投量仍然受壓，料第一季註冊宗數或挑戰歷史低位。今次疫症後回復所需的時間或較沙士時期長，主要是由於今次疫情規模比沙士大，而本地社會動盪仍未完全平息，再加上今次難有當年自由行的救市措施，令今次疫症後舖市的復甦路將較遙遠。

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