新冠肺炎：疫情不利油價　可考慮投資黃金及美債

外國傳媒報道，總部位於美國華盛頓，成員包括近500家、來自70多個國家和地區所有類型金融機構的國際金融協會(IIF)表示，疫情可能抑制中國和亞洲其他國家的石油需求，使中東地區的經濟增長前景添憂。

該機構原先預測，今年平均油價為每桶60美元，目前依照疫情發展，可能會把全年油價預測降至每桶58或57美元，中國經濟增長亦會下降0.5至0.7個百分點，對油價產生巨大衝擊。隨着石油需求下滑，將影響中東經濟增長，但目前該地區所受衝擊有限，尤其是石油出口國。

另外，由於投資者擔心全球經濟攬炒，蜂擁避險，使金價過去一星期大漲近4%。加拿大豐業銀行表示，即使美元升值，金價仍能逐步上揚，反映升勢站得住腳。

野村則預期，疫情會對全球經濟增長造成更長期影響，美國是少數仍有減息空間的國家之一，聯儲局今年可能減息兩次，或可繼續持有美國國債。

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