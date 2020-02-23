無懼疫市！黃埔睇樓客增　太古城兩日開4單

跌市情況有所緩和，不少買家回歸二手樓市覓盤，在疫情下多個大型屋苑成交不跌反升。太陽物業宏惠強表示，紅磡黃埔花園近日睇樓客數量已逐步增加，主要物色700萬港元以下兩房、或低於1,000萬元的三房戶。

他指出，屋苑於周六、日暫錄約3宗成交，屋苑9期3座高層F室，實用面積614方呎，三房間隔，原以1,000萬元叫價放售，放盤兩日減至968萬元售出，呎價15,765元。該盤本月已錄約20宗買賣，平均實用呎價約1.58萬元，超過上月全月宗數。

至於有確診患者的11期單位，除月初時錄得一宗買賣外，本月未聞其他交投。

此外，鰂魚涌太古城過去兩日亦連錄4宗買賣，2月累錄約19宗，但成交價未見上升，當中15宗成交呎價低於兩萬元。

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