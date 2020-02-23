全球經貿戰：投資者別忽視！特朗普周一訪問印度
2020年02月23日 15:39
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特朗普(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，受到疫情影響，人們可能忽略了一件「大事」，就是美國與亞洲「三哥」印度的貿易關係可能會在本周出現微妙變化。
美國總統特朗普會在周一(24日)訪問印度，歷時兩日，屆時可能會與印度總理莫迪達成貿易「休戰」。
事實上，莫迪基本上是尋求複製「中國模式」，歡迎外國投資，同時擴大保護印度本地企業。對美國來說，印度的經濟或地緣政治威脅都低於中國，怎樣做取決於特朗普。
回看美國貿易代表萊蒂澤在去年貿易壁壘報告中，抱怨莫迪的「印度製造」計劃和外國貿易政策，以及先前推出的國家製造政策，因這些政策在國防、電子產品、醫療、通訊及潔淨能源產品等方面，強制推動當地內容和要求技術轉移。
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