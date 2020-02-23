攬炒近了？美30年長債息創歷史新低　市場歸納3大原因

外國傳媒報道，反映長年期融資、尤其是樓宇按揭的美國30年期國債孳息率上周五(21日)一度跌至歷史新低1.8843厘，跌幅達3.89%，收報1.9147厘，仍跌逾2%；與此同時，反映整體融資成本的10年期債息亦挫至1.475厘，跌破關鍵水平1.5厘，惹起投資者憂慮。究意這帶來甚麼啟示呢？

有美國分析師表示，30年期美債息上周接連急挫，可歸納為幾項因素，包括美國聯儲局維持寬鬆政策、市場憂慮新冠肺炎疫情衝擊經濟增長，以及通脹缺乏升溫壓力。

【經濟不穩】

事實上，投資者已高度關注疫情衝擊經濟的迹象，擔心可能干擾全球供應鏈和對中國經濟增長構成壓力。IHS Markit上周五(21日)公布的美國2月製造業與服務業採購經理指數(PMI)皆不如預期，使投資者陷入恐慌，為疫情造成的傷害較先前預期更嚴重的證據之一。

【聯儲放水】

與此同時，投資者也開始關注長債息下跌的原因，即央行寬鬆政策。雖然聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)等官員指出，當局減息的可能性不大，原因是美國經濟展望樂觀、就業市場緊俏，但交易員仍押注減息，例如聯邦基金利率期貨顯示，當局年底前可能減息逾0.4厘，即減息兩次。

【通脹低迷】

此外，通脹預期持續下降也是30年期債券價格大漲(即債息大跌)的關鍵，例如反映未來5年的5年期預期通脹率在上周三(19日)降至1.63厘，即市場認為由2月19日起至未來5年的平均通脹也達不到聯儲局2%目標，拖累了債息走勢。

事實上，隨着通脹遲遲未能達到2%目標，已使部分研究人員認為當局的通脹預期已不可靠，愈來愈失去信用。

【美債息又倒掛】

事實上，隨着新冠肺炎疫情仍未受控，市場再次憂慮全球攬炒！美國3個月期國債孳息率相對10年期債息曲線繼今年1月底至2月初後，再出現「倒掛」，截至周五(21日)已連續4日，3個月期債息竟高於10年期約0.08厘左右，這往往是經濟衰退的徵兆。

回看去年6月，美國3個月期債息相對10年期債息「倒掛」持續兩周之久。就此，華爾街大行之一摩根士丹利當時指出，根據過去50年數據，一旦上述債息「倒掛」持續1個月，過去7次的經驗是100%預示經濟必衰！換言之，當時大摩已預言，全球經濟幾可肯定100%攬炒，最快是1年內。

當時大多數人都不相信，惟如今會否相信「今年6月左右」真的攬炒呢？

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